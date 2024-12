Brookが格闘ゲームファンに贈る最新プロダクトBrook Fighter Starburstを発表。

Brook Fighter Starburst

小売価格:39,800円(税込み)

Brookが格闘ゲームファンに贈る最新プロダクトBrook Fighter Starburstを発表しました。

この新しい全ボタン対応アーケードコントローラーは、格闘ゲームの楽しさを最大限に引き出し、プレイヤーを勝利の輝くスターへと導きます!

Brook Fighter Starburstは、PS5、PS4、Xbox Series X|S、Switch、PCのマルチプラットフォームに対応。

どのデバイスを使用していても、すぐにゲームの世界に没入できます。

POM素材のショートストロークスイッチを採用し、瞬時の反応と正確な操作を実現。

ホットスワップ設計でスイッチの交換が簡単にでき、自分だけの個性あふれるコントローラーを作り上げることが可能です。

また、磁気吸着保護カバーと2段階の角度調整機能により、長時間のプレイでも快適な操作感をキープできます。

強化された保護と快適な角度調整

そして、RGBライティングエフェクトも搭載!5種類のプリセットモードで、ゲームの世界に個性と華やかさをプラス。

さらに、国際大会基準に準拠したSOCDモードに対応し、多彩な補助機能も内蔵。

試合のペースを自在に操り、勝利を手にするための強力な武器となります!

Brook Fighter Starburstは、2025年2月に日本で正式発売予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全ボタン対応アーケードコントローラー!Brook Fighter Starburst appeared first on Dtimes.