3Dモデルデビューを賭けた配信者対抗戦イベント！Buber「『ゼンレスゾーンゼロ』 BuberBoom」

ブルーオーシャンが運営するインフルエンサー事務所「Buber」は、2024年12月18日(水) 12:00より、配信者対抗戦イベント「『ゼンレスゾーンゼロ』 BuberBoom」を開催中です。

3回目の開催となる本企画、今回は配信者対抗戦イベントと二次創作投稿イベントの2つに分けて開催します。

配信者対抗戦イベントは配信者だけではなく、視聴者も推しを応援できる仕組みになっており、二次創作投稿イベントは誰でも参加できる仕組みになっています。

また、参加者は狐耳をつけて配信する仕組みになっており、このイベントはまさしく #ゼン狐集合 のイベントになっています!

■企画概要

【実施期間】

2024年12月18日(水) 12:00〜2025年1月5日(日) 23:59

【報酬】

・配信者対抗戦イベント:総額85万円(1位には3Dモデル制作 or 50万円とボンプグッズラッキー福袋)

・二次創作投稿イベント:総額150万円(総額50万円×3部門)

【配信者対抗戦イベント】

ゼン狐集合!3Dモデルデビューを賭けた対抗戦開幕!再生数や視聴者の応援でポイントを競う!

配信者対抗戦イベントは配信者がポイントを競うイベントとなっています。

YouTube/Twitchでのライブ配信や切り抜き動画の投稿、Xへのイベント関連ポストがポイントとして加算されます。

また、視聴者によるXへの切り抜き動画やファンアートの投稿などもポイント集計対象となります。

ポイント

●報酬詳細

1位 :3Dモデル制作 or 50万円

2位 :10万円

3 - 5位 :5万円

6 - 10位:2万円

※上記報酬のほか、参加者全員にボンプグッズラッキー福袋が贈呈されます。

【二次創作投稿イベント】

推しの狐耳を投稿していたら賞金獲得できちゃいました!?誰でも参加可能な二次創作投稿イベントはSNS投稿でポイントを競う!

二次創作投稿イベントは参加者のSNS投稿によってポイントを競うイベントとなっています。

本イベントに関連する画像、動画を指定のプラットフォームに投稿することでポイントを獲得できます。

また、画像部門、X動画部門、YouTube部門の3部門があり、チャンスは3倍!

●報酬詳細

1位 :15万円

2位 :10万円

3 - 5位 :5万円

運営賞(5名):2万円

※画像部門、X動画部門、YouTube部門の3部門があり、それぞれ総額50万円の賞金を用意しています。

【参加クリエイター(五十音順)】

アスターファンク/綾瀬あや/伊集院ゼロ/うめJam/おそると/きゅー/

煌イヴ/キルハ/Kerofen/こうまい/桜兎めう/さしぶー/時雨ミト/

シモエル/秋雪こはく/純情珈琲/春水レイ/しょ同盟/シラナミ/

せかめん/セシ/ソニック10/death neet/トリュウ/とろ/ナガレ/

NAMA/ハッキー/Huntはんてぃ/ぺが/ベルモナ/まんさや/みらたんぐ/

もぬもんぬ/ゆっくりK/よぴ/Lightライト/りうくん/りズゥ/Lizcat/

ルカ/れんたな

参加クリエイター一覧

◆『ゼンレスゾーンゼロ』について

『ゼンレスゾーンゼロ』は、最新都市ファンタジーアクションRPG。

舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。

滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。

プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かしていきます。

