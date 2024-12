¥ë¥ß¥Í¿·½É¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¼çºÅ¤Î¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤è

2024年12月13日(金)〜25日(水)の期間、ルミネ新宿ルミネ1の屋上にて「 niko and ...(ニコアンド) 」が主催の「niko and ... Xmas Marche(ニコアンドクリスマスマルシェ)」が開催中なのをご存じですか?ブランド初開催となる、フードやドリンク、ファッション、雑貨と、30以上のお店が出店しているイベントなんです。今回は、「niko and ... Xmas Marche」で押さえておきたいポイントを3つご紹介。これから行くという方は、ぜひ参考にしてくださいね。

niko and ... Xmas Marche / ルミネ新宿ルミネ12024年12月13日(金)〜25日(水)の期間、ルミネ新宿ルミネ1で開催されている「niko and ... Xmas Marche」。アパレルブランドの「niko and ...」が主催するイベントで、200円で入場できます。フードや雑貨の販売だけでなく、ワークショップやアーティストライブなど、五感を使って楽しめるイベントなんですよ。チェックポイント1:ユニークなクリスマスグッズ「niko and ...」の出展ブースでは、とってもユニークなグッズがずらり。動物の頭が取っ手になったマグカップは、特に目を惹きます。クリスマスのプレゼントに選んだら、そのユーモアさに喜ばれること間違いなし!「niko and ...」のブースに併設されている「FISHS EDDY」は、ニューヨーク発の雑貨ブランド。国内では限られた数しか店舗がない、チェック必至のブランドです。クリスマスにぴったりな、サンタやトナカイのオーナメントは、おうちに連れて帰りたくなる…。センスフルすぎる無料のカタログも、チェックしてみてくださいね。ハンドメイドラグなどを販売する「eye」では、かわいすぎるタフティンググッズが勢ぞろい。これはひとつゲットしたくなるはず。「eye」の出店期間は、2024年12月18日(水)、12月25日(水)と限られているので、注意してくださいね。チェックポイント◆Д曠螢妊ぅ汽鵐燭ドリンクに!?「niko and ... Xmas Marche」には、「niko and ...」が運営するカフェ「niko and ...COFFEE(ニコアンドコーヒー)」も出店中。こちらでいただける限定ドリンクに注目が集まっています。それが、サンタ型キットカット“キットカット ホリデイサンタ”がのった「チョコチップスムージー made with KITKAT ®ホリデイサンタ」(税込650円)と、写真の「ショコララテ made with KITKAT ®︎ホリデイサンタ」(税込650円)。エディターが今回選んだ「ショコララテ」は、寒い日にピッタリで、クリームの上にトッピングされたピスタチオとラズベリーとの相性がバッチリです。ホリデイサンタは溶けやすいので、写真を撮る際は注意ですよ!チェックポイント3:ワークショップも充実!ワークショップ tiny tiny」「tiny tiny」では、カスタムチャーム作りのワークショップが開催中(有料)。豊富な種類の中からパーツを選んでつくるカスタムチャームは、自分へのクリスマスプレゼントにも◎ですね。「niko and ... Xmas Marche」開催期間中は毎日出店しているので、いつ訪れても体験できますよ。ワークショップ◆naproom & 1ROOM by naproom」インテリア雑貨のお店「naproom」と、2024年からスタートしたジェスモナイト雑貨のお店「1ROOM by naproom」が、「niko and ... Xmas Marche」でミニモビールを作れるワークショップを開催中(有料)。自分で作ったミニモビールを飾れば、クリスマスパーティーがさらに盛り上がそうです。こちらのワークショップは事前予約がベター。残る出店期間は、2024年12月20日(金)〜25日(水)です。

naproom & 1ROOM by naproom ワークショップ予約

ワークショップ 「eye」ハンドメイドラグを販売する「eye」では、鏡餅画が作れるワークショップを開催中です(有料)。迫るお正月に向けて、ハンドメイドの鏡餅を飾ってみませんか?こちらも予約推奨で、当日は空いていれば飛び入り参加可能。「eye」の残る出店期間は、2024年12月18日(水)、25日(水)の2日間です。

eye ワークショップ予約

クリスマスの準備は順調?ルミネ新宿ルミネ1の屋上スペースで開催中の「niko and ... Xmas Marche」、いかがでしたか?日程によってはDJイベントがあったり、出店店舗が変わってひと味違う雰囲気を楽しめたりする、「niko and ... Xmas Marche」。ホリデー気分を味わいに行くのもよし、クリスマス支度をしに行くもよしです。niko and ... Xmas Marche開催場所:東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿ルミネ1 屋上開催日時:2024年12月13日(金)〜25日(水)営業時間:平日 14:00〜21:00(L.O. 20:00)/ 土日祝 11:00〜18:00(L.O. 17:30)入場料:税込200円特設ページ:https://www.nikoand.jp