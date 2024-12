THE RIVER AWARD 2024 投票受付ページ ─ みんなで2024年ベスト作品を決めよう

年に一度、洋画ファン/THE RIVER読者のお楽しみ!年末恒例「THE RIVER AWARD」投票受付が開始された。

今年で8回目の開催となるこの企画は、その年に日本で公開された海外映画(主に洋画)ノミネート作から、ベストだと思う3本に投票し、今年最高の映画ランキングを決めようというもの。結果発表は毎年必ず大晦日の夜に行われ、今年も12月31日(火)夜7時の掲載を予定している。洋画ファンがその年の作品や思い出を一挙に振り返る機会だ。

参加方法は簡単!以下のノミネート作品リストから自分だけのベストを3本選び、フォームから投票するだけ。最初に選ぶ1本には2ポイントが入り、残り2本にはそれぞれ1本ずつが入る。同じ作品を選んでもOKだ。コメントもワイワイ盛り上がる、楽しいランキングを一緒に作ろう!

THE RIVER AWARD 投票について

以下ノミネート海外作品(主に洋画タイトル。 復刻・レストア版上映、限定上映などは除く)138本より3作品分、投票頂けます。最初の1本には2ポイント、2~3本目には1ポイントの投票となります。ひとつの作品に複数票投じていただいても構いません。

※対象作品は、2023年12月16日~2024年12月14日の期間中に日本で劇場公開された映画です。

※今年はノミネート作品を劇場公開作に絞らせていたただいております。何卒ご理解いただけますと幸いです。

※お一人様一回の投票に限らさせていただきます。複数回の投票が認められた場合は、すべて無効とさせていただきます。

投票した作品には、任意でコメントをお寄せ頂けます。お寄せ頂いたコメントは、発表記事内でご紹介させて頂くことがございます。

2024年12月18日(水)~30日(月)

2024年12月31日(火)大晦日 よる7時

ノミネート作品一覧

(カッコ内は日本公開日)

【 1 】 TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー ( 2023/12/22 )

【 2 】 ハンガー・ゲーム0 ( 2023/12/22 )

【 3 】 ファースト・カウ ( 2023/12/22 )

【 4 】 サンクスギビング ( 2023/12/29 )

【 5 】 NOCEBO/ノセボ ( 2023/12/29 )

【 6 】 エクスペンダブルズ ニューブラッド ( 1/5 )

【 7 】 アクアマン/失われた王国 ( 1/12 )

【 8 】 VESPER/ヴェスパー ( 1/19 )

【 9 】 サン・セバスチャンへ、ようこそ ( 1/19 )

【 10 】 僕らの世界が交わるまで ( 1/19 )

【 11 】 哀れなるものたち ( 1/26 )

【 12 】 サウンド・オブ・サイレンス ( 1/26 )

【 13 】 ダム・マネー ウォール街を狙え! ( 2/2 )

【 14 】 ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人 ( 2/2 )

【 15 】 カラーパープル ( 2/9 )

【 16 】 Firebird ファイアバード ( 2/9 )

【 17 】 ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ ( 2/9 )

【 18 】 ボーはおそれている ( 2/16 )

【 19 】 コヴェナント/約束の救出 ( 2/23 )

【 20 】 ネクスト・ゴール・ウィンズ ( 2/23 )

【 21 】 マダム・ウェブ ( 2/23 )

【 22 】 落下の解剖学 ( 2/23 )

【 23 】 ポーカー・フェイス/裏切りのカード ( 3/1 )

【 24 】 ARGYLLE/アーガイル ( 3/1 )

【 25 】 アバウト・ライフ 幸せの選択肢 ( 3/8 )

【 26 】 DOGMAN ドッグマン ( 3/8 )

【 27 】 デューン 砂の惑星PART2 ( 3/15 )

【 28 】 FLY!/フライ! ( 3/15 )

【 29 】 コール・ジェーン ー女性たちの秘密の電話ー ( 3/22 )

【 30 】 ブリックレイヤー ( 3/22 )

【 31 】 オッペンハイマー ( 3/29 )

【 32 】 ゴーストバスターズ/フローズン・サマー ( 3/29 )

【 33 】 美と殺戮のすべて ( 3/29 )

【 34 】 ゴッドランド/GODLAND ( 3/30 )

【 35 】 アイアンクロー ( 4/5 )

【 36 】 オーメン:ザ・ファースト ( 4/5 )

【 37 】 パスト ライブス/再会 ( 4/5 )

【 38 】 ブルックリンでオペラを ( 4/5 )

【 39 】 インフィニティ・プール ( 4/5 )

【 40 】 ザ・タワー ( 4/12 )

【 41 】 異人たち ( 4/19 )

【 42 】 マンティコア 怪物 ( 4/19 )

【 43 】 キラー・ナマケモノ ( 4/26 )

【 44 】 ゴジラxコング 新たなる帝国 ( 4/26 )

【 45 】 システム・クラッシャー ( 4/27 )

【 46 】 恋するプリテンダー ( 5/10 )

【 47 】 猿の惑星/キングダム ( 5/10 )

【 48 】 胸騒ぎ ( 5/10 )

【 49 】 ジョン・レノン 失われた週末 ( 5/10 )

【 50 】 またヴィンセントは襲われる ( 5/10 )

【 51 】 ボブ・マーリー:ONE LOVE ( 5/17 )

【 52 】 ティアーズ・オブ・ブラッド ( 5/17 )

【 53 】 関心領域 ( 5/24 )

【 54 】 ナイトメア/夢魔の棲む家 ( 5/24 )

【 55 】 マッドマックス:フュリオサ ( 5/31 )

【 56 】 ドライブアウェイ・ドールズ ( 6/7 )

【 57 】 ナイトスイム ( 6/7 )

【 58 】 チャレンジャーズ ( 6/7 )

【 59 】 HOW TO BLOW UP ( 6/14 )

【 60 】 ブルー きみは大丈夫 ( 6/14 )

【 61 】 Iké Boys イケボーイズ ( 6/14 )

【 62 】 ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ ( 6/21 )

【 63 】 ザ・ウォッチャーズ ( 6/21 )

【 64 】 バッドボーイズ RIDE OR DIE ( 6/21 )

【 65 】 ONE LIFE 奇跡が繋いだ6000の命 ( 6/21 )

【 66 】 クワイエット・プレイス:DAY 1 ( 6/28 )

【 67 】 SALAAR/サラール ( 7/5 )

【 68 】 フェラーリ ( 7/5 )

【 69 】 ブリーディング・ラブ はじまりの旅 ( 7/5 )

【 70 】 リッチランド ( 7/5 )

【 71 】 SCRAPPER/スクラッパー ( 7/5 )

【 72 】 ストレンジ・ウェイ・オブ・ライフ ( 7/12 )

【 73 】 メイ・ディセンバー ゆれる真実 ( 7/12 )

【 74 】 怪盗グルーのミニオン超変身 ( 7/19 )

【 75 】 フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ( 7/19 )

【 76 】 HOW TO HAVE SEX ( 7/19 )

【 77 】 &ウルヴァリン ( 7/24 )

【 78 】 ロイヤルホテル ( 7/26 )

【 79 】 時々、私は考える ( 7/26 )

【 80 】 お隣さんはヒトラー? ( 7/26 )

【 81 】 インサイド・ヘッド2 ( 8/1 )

【 82 】 ツイスターズ ( 8/1 )

【 83 】 コンセント/同意 ( 8/2 )

【 84 】 #スージー・サーチ ( 8/9 )

【 85 】 プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち ( 8/9 )

【 86 】 夏の終わりに願うこと ( 8/9 )

【 87 】 エア・ロック 海底緊急避難所 ( 8/16 )

【 88 】 デッドストリーム ( 8/16 )

【 89 】 ねこのガーフィールド ( 8/16 )

【 90 】 フォールガイ ( 8/16 )

【 91 】 ぼくの家族と祖国の戦争 ( 8/16 )

【 92 】 至福のレストラン/三つ星トロワグロ ( 8/23 )

【 93 】 ポライト・ソサエティ ( 8/23 )

【 94 】 モンキーマン ( 8/23 )

【 95 】 ACIDE/アシッド ( 8/30 )

【 96 】 エルダリー/覚醒 ( 8/30 )

【 97 】 エイリアン:ロムルス ( 9/6 )

【 98 】 メリーおばさんのひつじ ( 9/6 )

【 99 】 アビゲイル ( 9/13 )

【 100 】 ザ・ブレイキン ( 9/13 )

【 101 】 ヒットマン ( 9/13 )

【 102 】 SONG OF EARTH/ソング・オブ・アース ( 9/20 )

【 103 】 トランスフォーマー/ONE ( 9/20 )

【 104 】 パリのちいさなオーケストラ( 9/20 )

【 105 】 ファウンダーズデイ/殺戮選挙 ( 9/20 )

【 106 】 憐れみの3章 ( 9/27 )

【 107 】 サウンド・オブ・フリーダム ( 9/27 )

【 108 】 ビートルジュース ビートルジュース ( 9/27 )

【 109 】 悪魔と夜ふかし ( 10/4 )

【 110 】 エストニアの聖なるカンフーマスター ( 10/4 )

【 111 】 シビル・ウォー アメリカ最後の日 ( 10/4 )

【 112 】 ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ ( 10/11 )

【 113 】 ソウX ( 10/18 )

【 114 】 シン・デレラ ( 10/25 )

【 115 】 トラップ ( 10/25 )

【 116 】 リトル・ワンダーズ ( 10/25 )

【 117 】 ヴェノム:ザ・ラストダンス ( 11/1 )

【 118 】 スパイダー/増殖 ( 11/1 )

【 119 】 ノーヴィス ( 11/1 )

【 120 】 イマジナリー ( 11/8 )

【 121 】 レッド・ワン ( 11/8 )

【 122 】 ロボット・ドリームズ ( 11/8 )

【 123 】 グラディエーターII 英雄を呼ぶ声 ( 11/15 )

【 124 】 ぼくとパパ、約束の週末 ( 11/15 )

【 125 】 ドリーム・シナリオ ( 11/22 )

【 126 】 Back to Black エイミーのすべて ( 11/22 )

【 127 】 チネチッタで会いましょう ( 11/22 )

【 128 】 ふたりで終わらせる/IT ENDS WITH US ( 11/22 )

【 129 】 コール・ミー・ダンサー ( 11/29 )

【 130 】 ザ・バイクライダーズ ( 11/29 )

【 131 】 テリファー 聖夜の悪夢 ( 11/29 )

【 132 】 JAWAN/ジャワーン ( 11/29 )

【 133 】 クラブゼロ ( 12/6 )

【 134 】 ホワイトバード はじまりのワンダー ( 12/6 )

【 135 】 モアナと伝説の海2 ( 12/6 )

【 136 】 クレイヴン・ザ・ハンター ( 12/13 )

【 137 】 スピーク・ノー・イーブル 異常な家族 ( 12/13 )

【 138 】 ソウル・オブ・ア・ビースト ( 12/13 )