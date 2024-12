BABYMONSTER、最新ALの収録曲『Really Like You』のMVを予告！制服姿に期待高まる

BABYMONSTERが1stフルアルバム『DRIP』の収録曲『Really Like You』のミュージックビデオをサプライズ予告し、ファンを喜ばせた。

【写真】BABYMONSTERの日本人メンバー

所属事務所のYGエンターテインメントは12月17日、公式YouTubeチャンネルに「Really Like You’ M/V SPOILER MESSAGE」を公開した。

映像では、メンバーたちが直接『Really Like You』ミュージックビデオ制作を知らせたかと思えば、近づくワールドツアーの期待ポイントを紹介し、ファンを虜にした。

(画像=YGエンターテインメント)BABYMONSTER

『Really Like You』はグルーブなサウンドが目立つ90年代のHIPHOP、R&Bスタイルの楽曲。映像のBABYMONSTERは、初めて披露する制服衣装、学校を思わせるセット場などを公開し、ファンの期待を高めた。

先立って、BABYMONSTERはフルアルバム『DRIP』のダブルタイトル曲『DRIP』『CLIK CLAK』と収録曲『Love In My Hear』のミュージックビデオを公開し、それぞれ異なる雰囲気と感覚的な映像美を披露してきた。そんな彼女たちが、『Really Like You』ではどんな姿を見せるのか大きな関心が集まる。

また、BABYMONSTERはデビュー後初のワールドツアーに言及し、「本当に多くのことを準備している」「初めてのコンサートであるだけにバンドライブで準備しているので、たくさん期待して欲しい」と明かした。

続けて、「皆さんが見たかったすべてのものをコンサートで見ることができる」と豊富なセットリストを予告し、ファンの期待感を増幅させた。

なお、BABYMONSTERは来年1月25、26日、ソウル・KSPO DOMEで「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN SEOUL」を開催し、ニューヨーク、ロサンゼルス、神奈川、愛知、大阪、福岡でも公演を行う。

(記事提供=OSEN)

◇BABYMONSTERとは?

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身(ラミ、ローラ、アヒョン)、タイ出身(パリタ、チキータ)、日本出身(ルカ、アサ)の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。