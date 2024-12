【3COINS:「ライオン・キング」デザインの限定グッズ】12月20日より販売予定価格:330円~

パルは、同社が展開する「3COINS」にて「ライオン・キング」デザインの限定グッズを12月20日より販売する。価格は330円より。

本商品は、ディズニーのアニメ映画「ライオン・キング」の日本公開30周年と3COINSのブランド誕生30周年を記念してコラボレーションしたもの。シンバやナラをあしらった刺繍スリッパ、ブランケット、ストックバッグ、ダイカット豆皿セットなど、“普段使いしやすい高級感”をテーマに日常生活を彩るアイテムを多数ラインナップしている。

「ライオン・キング」コラボアイテムは1会計につき、各商品各色3個までの個数制限が設けられている。なお、当初ラインナップされていた「ストックバッグ(Mサイズ)」と「コンパクトミラー(アイボリー)」、「巾着(アイボリー)」は商品デザインに不備があったとして、発売中止となっている。

□「ディズニー『ライオン・キング』デザインの限定グッズ12月20日(金)販売決定」のページ

【商品ラインナップ】

刺繍スリッパ(価格:880円)

ブランケット(価格:1,320円)

ストックバック Sサイズ(価格:550円)

コンパクトミラー(価格:330円)

ダイカット豆皿セット(価格:660円)

プレート 18cm(価格:660円)

マグカップ(価格:660円)

トートバッグ(価格:880円)

マチ付きポーチ(価格:330円)

巾着(価格:330円)

エコバッグ(価格:550円)

(C) Disney

(C) PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.