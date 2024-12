アフタヌーンWeb増刊【アンドソファ】で連載中している泥ノ田犬彦氏のマンガ「君と宇宙を歩くために」が「このマンガがすごい!2025」のオトコ編1位に選ばれた。「このマンガがすごい!」は宝島社が独自に集計して毎年発表しているマンガの人気ランキング。売り上げよりも内容にフォーカスした選考で、名作マンガが世に知られるきっかけにもなっている。

「君と宇宙を歩くために」は、いわゆる発達障害で生きづらさを抱えている子どもたちの物語だ。ものを覚えるのが苦手で勉強もバイトも続かない小林は、ヤンキーとして怠惰な日常を送っていた。そんな小林のクラスに転校してきた宇野は、記憶力はいいが自分のペースを乱されるのが苦手で、他人との空気感が読めないという問題を抱えていた。そんな自分の弱点を認めて、努力している宇野に惹かれて、小林は自分も変わろうとする。

本作は発達障害を描きながら、はっきりと診断名を付けたりはしない。世の中に多くいる生きづらさを抱えている人たちと同じように、彼らもはっきりとした理由を知ることなく、ただ人と違うことへの違和感や劣等感を感じて生きている。この漫画はそういった人たちが、自分らしく生きるための勇気を持てるよう背中を押してくれる。

12月18日現在、マガポケでは「【第1話】ワン・ジャイアント・リープ」から「【第2話(2)】惑う星たちの帰り道」までと「【第10話(1)】意味がなくても」から「【第11話(1)】とくべつなお祭り」を無料で読むことができる。また、12月23日にはアフタヌーンWeb増刊【アンドソファ】で「【第14話】信頼!?」の最新話が公開される予定だ。

【あらすじ】

勉強もバイトも続かないドロップアウトぎみなヤンキーの小林。ある日彼のクラスに変わり者の宇野が転校してくる。小林が先輩から怪しいバイトに誘われているところを宇野に助けられ、その出来事をきっかけに2人は仲良くなる。宇野のことを知れば知るほど彼の生き方に惹かれ、自分も変わろうと行動する小林だったが…。〝普通〟ができない正反対の2人がそれぞれ壁にぶつかりながらも楽しく生きるために奮闘する友情物語。

