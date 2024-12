【「テラリウム」第1話】12月18日 公開

集英社は、同社マンガアプリ「少年ジャンプ+」にて新連載「テラリウム」第1話を公開した。

「テラリウム」はk氏によるマンガ作品。ジャンプルーキー!のインディーズ連載で、2024年8月期の連載争奪ランキングで、連載権を獲得した。

旧世界が滅んでから1万年後、動物たちは共生して文明社会を営んでいた。そんなある日、天才博士レオナルドの元に、ジャーナリストのミーシャが訪ねてきてある事件が起こっていることを相談する。

次回は12月25日に掲載を予定している。

【第1話】

[#1]テラリウム

