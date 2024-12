ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年12月13日から全国のゲームセンターなどにて順次展開される「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2024年12月13日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年12月も、セガプライズからかわいい「ミニオン」たちのグッズが続々登場!

”カフェ”をテーマにデザインされた、カフェ店員に変身した「ボブ」と「ティム」のぬいぐるみなど全3種類がラインナップされます。

ミニオン Lぬいぐるみ 〜カフェタイム〜

サイズ:全長約16×16×28cm

種類:全2種(ボブ、ティム)

「ボブ」と「ティム」がバリスタに変身!

カフェエプロンを着けた、かわいらしいぬいぐるみです。

ミニオン ぬいぐるみ 〜カフェタイム〜

サイズ:全長約16×7×13cm

種類:全3種(ボブ、ティム、ティム(寝そべり))

いつもとは異なる淡いカラーがかわいい、カフェがテーマのぬいぐるみ。

「ボブ」が持っているカップに描かれた、「ティム」のラテアートもポイントです。

ミニオン マスコット 〜カフェタイム〜

サイズ:全長約8.5×5×11cm

種類:全3種(ボブ、ティム(エプロン)、ティム(カップ))

淡いカラーで仕上げられた「カフェ」がテーマのマスコット。

カップから頭を出した「ティム」と、カフェ店員のコスチュームを身につけた「ボブ」と「ティム」がラインナップされます☆

寒い季節にぴったりな、カフェ店員になりきった「ボブ」と「ティム」の癒やされるぬいぐるみやマスコット。

2024年12月13日より全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

