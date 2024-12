アメリカの著名な経済雑誌であるForbesが、製品レビューカテゴリ「Forbes Vetted」で外部のライターの起用を無期限に停止する措置を取ったことが、IT系ニュースサイトのThe Vergeの取材で判明しました。背景にはサイトの評判の不正使用、いわゆる「パラサイトSEO」に対するGoogleの規制強化があります。Forbes is cutting ties with freelance writers, citing Google spam policies - The Verge

https://www.theverge.com/2024/12/17/24322485/forbes-vetted-freelance-google-search-parasite-seoThe VergeやForbesを含む大手ニュースメディアは、フリーランスのライターを雇って書かせた記事を掲載していますが、Forbesは特に幅広い外部寄稿者を擁するメディアだといわれています。こうしたライターの多くは、公正で綿密な報道を行う正当なジャーナリストですが、中にはForbesの評判を利用して疑わしいコンテンツを発信している寄稿者もおり、Googleはそのことに不信感を募らせている可能性があるとのこと。Googleが特に問題視していると見られるのが、大麻グミの広告を含む悪質なアフィリエイト記事などが配信されていたという「パラサイトSEO」の問題です。どのような問題なのかは、以下で詳しく解説されています。Forbesの検索ランキングの高さに乗じてアフィリエイト記事を作成しまくり年間500億円を稼いでForbesの買収まで検討している企業が存在している - GIGAZINEこれに対応するため、Googleは2024年5月に「サイトの評判の不正使用に関するポリシー」を導入したほか、11月にはポリシーを更新して対策を強化しています。Forbesの編集者は、The Vergeと共有したメモの中で、製品のレビューセクションである「Forbes Vetted」でフリーランサーの起用を停止したのは、このポリシーの変更が理由であると明かしました。Forbesから雇い止めを受けたあるライターによると、Forbes Vettedの記事の編集プロセスは厳格だったとのことですが、Forbesはそのライターに「過去の記事も社内のスタッフが丸ごと書き換えることになるかもしれない」と告げたそうです。フリーランスのライターはThe Vergeに「Forbes Vettedには明らかに大量のリソースが投じられています。私がやっていたある大きな製品レビュー案件は1本3000ドル(約46万円)でした。これは『ああ、社内スタッフで全部やり直さないと』と言うには高すぎる額です」と話しました。Googleは、コンテンツがランキングシグナルを利用するように設計されている場合はポリシー違反だとしていますが、フリーランスのライターが作成したコンテンツ自体は問題ではありません。しかし、ForbesはGoogleのポリシーに抵触するリスクを考慮し、Forbes Vettedにそうした記事を掲載しない方針を固めました。Forbes Vetted以外にも今回の決定の影響を受けるコンテンツがあるのかは不明です。The VergeはForbesに複数回にわたってコメントを要請しましたが、返答はなかったとのことです。