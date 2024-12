ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年12月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2024年12月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、アニメも人気の「おさるのジョージ」グッズが続々登場!

2024年12月はぬいぐるみやマスコット、ロングクッション、収納ボックスチェアなど全9種類がラインナップされます。

おさるのジョージ マスコット すやすやどり〜む Vol.2

投入時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約13×5×6cm

種類:全3種(ジョージ、チャーキー、ジャンピー)

すやすや眠る「ジョージ」とお友だちの姿がかわいいマスコットシリーズ第2弾。

「ジョージ」「チャーキー」「ジャンピー」が幸せそうに眠っています☆

おさるのジョージ ぬいぐるみ WINTER

投入時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約10×7×21cm

種類:全3種(パーカー、帽子、ハンドリー)

セーターを着た「ハンドリー」がかわいい「ジョージ」たちのぬいぐるみ。

もこもこのパーカーやマフラーが暖かそうです☆

おさるのジョージ シリコンプチポーチ

投入時期:2024年12月20日より順次

サイズ:全長約10×2×10cm

種類:全7種(オレンジ、レッド、ライトオレンジ、ライトグリーン、パープル、ブルー、イエロー)

シリコン素材を使用したカラフルなプチポーチ。

シンプルなタッチで描かれた「ジョージ」のイラストがおしゃれです☆

おさるのジョージ スーパーラージぬいぐるみ むむむ

投入時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約32×22×44cm

種類:全1種(ジョージ)

考えているような表情がユニークな「ジョージ」のぬいぐるみ。

ぎゅっと抱っこしたくなる、スーパーラージサイズで展開されます!

おさるのジョージ ぽってりLLぬいぐるみ Playing

投入時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約20×15×35cm

種類:全2種(野球、ボウリング)

遊ぶのが大好きな「ジョージ」が大きなサイズのぬいぐるみになって登場。

グローブをはめた「野球」と、ウェアもよく似合う「ボウリング」の2種類がラインナップされます☆

おさるのジョージ ぽってりマスコット Playing

投入時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約9×6×10cm

種類:全3種(野球、バスケットボール、ボウリング)

野球、バスケットボール、ボウリングで遊ぶ、「ジョージ」のマスコット。

「ジョージ」の楽しそうな表情や仕草も注目ポイントです☆

おさるのジョージ プラチナムザッカロングクッション Playing

投入時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約70×10×30cm

種類:全2種(クッキング、集合)

「おさるのジョージ」の世界観が楽しめる、ロングサイズの大きなクッション。

裏表に「ジョージ」やお友だちなどがたくさんデザインされています。

どちらもお部屋をキュートに演出してくれる、ポップでカラフルなデザインのプライズです☆

おさるのジョージ プラチナムザッカ収納ボックスチェア Playing

投入時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約25×25×25cm

種類:全1種(おさるのジョージ)

組み立てて蓋を付けると椅子にもなる便利な収納ボックス。

各面に「ジョージ」のさまざまなシーンが描かれているのがポイントです。

「ピスゲッティさん」のお店の前で集まる、「ジョージ」たちのイラストには、猫の「ニョッキ」もいます☆

お部屋の中でおもちゃで遊ぶ「ジョージ」の後ろには「黄色い帽子のおじさん」の帽子も。

「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」のアパートや車と一緒の、楽しいイラストも!

公園では、「ハンドリー」と楽しく遊んでいます☆

座面となる蓋部分にも、「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」がいます。

座面(蓋)を外すと、収納ボックスになります。

おもちゃや本など、さまざまなものをお片付けできるグッズです☆

おさるのジョージ カラフルソフトブロック

投入時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約6×6×6cm

種類:全6種(季節、乗り物、食べ物、数字、生活、アルファベット)

数字や動物、食べ物などをテーマにしたカラフルなデザインのソフトブロック。

たくさん集めれば、ブロックあそびも楽しめます☆

「ジョージ」のキュートで楽しい雰囲気が伝わるグッズが盛りだくさん。

2024年12月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

