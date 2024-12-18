Live DVD & Blu-ray『深海』



2024年12月18日（水）発売予約：https://sekainoowari.lnk.to/shinkaiPR［完全数量限定デラックスBOX盤］(Blu-ray)ステージジオラマ・アクリルスタンドセット & 1Blu-ray Disc [Dolby Atmos®対応] & 2CD13,200円（税込）TYXT-19040・ステージジオラマ・アクリルスタンドセット・1Blu-ray：通常のステレオ音声に加えて、対応機器で楽しめる立体音響技術Dolby Atmos®の音声仕様も搭載したライブ映像本編。メンバーのオーディオコメンタリーを副音声に収録・2CD：ライブ音源を収録した2CD（収録曲目は映像と同一）・三方背ケース（W約192mm×H約142mm×D約22mm）・デラックスBOX盤スペシャル・フォトブック（60ページ）・キャラクター・ステッカーシート・豪華外装のハードカバーLPサイズBOX（メタリックカラーを特殊印刷するインラインフォイラー印刷を採用、W 約320mm×H 約320mm×D約35mm）［通常盤］(Blu-ray)1Blu-ray Disc [Dolby Atmos®対応]7,920円（税込）TYXT-10075通常のステレオ音声に加えて、対応機器で楽しめる立体音響技術Dolby Atmos®の音声仕様も搭載したライブ映像本編、メンバーのオーディオコメンタリーを副音声に収録、・三方背ケース（W約192mm×H約142mm×D約13mm）・通常盤スペシャル・フォトブック（60ページ）［通常盤］(DVD)1DVD6,820円（税込）TYBT-10093ライブ映像本編（メンバーのオーディオコメンタリーを副音声に収録）・三方背ケース（W約192mm×H約142mm×D約13mm）・通常盤スペシャル・フォトブック（60ページ）※完全数量限定デラックスBOX盤の発売はBlu-rayのみ※完全数量限定デラックスBOX盤と通常盤のスペシャル・フォトブックの写真は異なる※映像の収録内容は全形態共通※完全数量限定デラックスBOX盤と通常盤(Blu-ray)に収録されているDolby Atmos®（ドルビーアトモス）の音声は、従来のサラウンドサウンドに加えてさらにレイヤーを追加することで、多次元サウンドを体験できる空間音響技術※Dolby Atmos®の音声は対応のBDプレーヤーとサラウンドシステムで再生可能。Dolby Atmos®対応のサラウンドシステムを使ってない場合は、自動的に通常のステレオ音声で再生される（通常盤・完全数量限定デラックスBOX盤共通）■曲目マーメイドラプソディーDeath Discoスノーマジックファンタジー眠り姫Fight Musicサザンカ深海魚Hey HoDragon NightタイムマシンLove the warzGoodbyeMonsoon NightRPGDropoutスターゲイザー最高到達点HabitENCOREスターライトパレードインスタントラジオ■店舗別購入特典・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー・TOWER RECORDS：缶バッジ・HMV：ステッカー・TSUTAYA RECORDS：ポスター・Amazon.co.jp：ラバーコースター・楽天ブックス：スマホショルダー・セブンネット：布ポーチ・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典：ポストカード■注意事項※映像商品いずれか1枚購入につき1つ特典をプレゼント※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトあるため、詳細は購入希望の店舗にて※購入特典は先着のため、なくなり次第終了※オリジナル特典対象店舗は共通特典の付与は対象外となる