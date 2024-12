SEKAI NO OWARIが、2024年8月に終えたアリーナツアー<深海>のライブ映像作品を映像パッケージとしてリリースした。本ツアーは、史上最大規模に全国15会場33公演で約35万人を動員しており、本作品には、そんな約6カ月にも及んだアリーナツアーのツアーファイナルとなる、2024年8月12日のKアリーナ横浜公演の内容を全曲収録している。商品形態は全3形態が準備され “完全数量限定デラックスBOX盤”には2023年に発売されたLIVE DVD & Blu-ray『Du Gara Di Du』でも大きな反響を呼んだステージジオラマアクリルスタンドが今回も封入されている。さらに、完全数量限定デラックスBOX盤・通常盤Blu-rayでは立体音響技術「Dolby Atmos®」に対応した音源も収録されており、「Dolby Atmos®」対応機器で再生することでライブ会場さながらの臨場感を体感できる音声仕様となっている。こちらは、SEKAI NO OWARIの映像作品としては初の試みとのことだ。

アリーナツアー<深海>を映像ならではの新しいエンターテイメントとして楽しめるライブ映像作品となっているので、ライブには足を運べなかった人はもちろん、ツアーに参加した人もぜひチェックして欲しい。そして、ツアーファイナルで第一報が届けられていた、2025年開催のファンクラブツアーの詳細についても発表された。<FANCLUB TOUR 2025「INSTANT RADIO」>と題して全国7箇所のライブハウス・Zeppを周り、全15公演を開催する。本ツアーはファンクラブ会員限定の公演となり、2025年1月14日12時より先行チケットの申し込みがスタートし、合わせて本ツアーと連動したファンクラブ入会キャンペーンも開催中だ。

2024年12月18日(水)発売予約:https://sekainoowari.lnk.to/shinkaiPR[完全数量限定デラックスBOX盤](Blu-ray)ステージジオラマ・アクリルスタンドセット & 1Blu-ray Disc [Dolby Atmos®対応] & 2CD13,200円(税込)TYXT-19040・ステージジオラマ・アクリルスタンドセット・1Blu-ray:通常のステレオ音声に加えて、対応機器で楽しめる立体音響技術Dolby Atmos®の音声仕様も搭載したライブ映像本編。メンバーのオーディオコメンタリーを副音声に収録・2CD:ライブ音源を収録した2CD(収録曲目は映像と同一)・三方背ケース(W約192mm×H約142mm×D約22mm)・デラックスBOX盤スペシャル・フォトブック(60ページ)・キャラクター・ステッカーシート・豪華外装のハードカバーLPサイズBOX(メタリックカラーを特殊印刷するインラインフォイラー印刷を採用、W 約320mm×H 約320mm×D約35mm)[通常盤](Blu-ray)1Blu-ray Disc [Dolby Atmos®対応]7,920円(税込)TYXT-10075通常のステレオ音声に加えて、対応機器で楽しめる立体音響技術Dolby Atmos®の音声仕様も搭載したライブ映像本編、メンバーのオーディオコメンタリーを副音声に収録、・三方背ケース(W約192mm×H約142mm×D約13mm)・通常盤スペシャル・フォトブック(60ページ)[通常盤](DVD)1DVD6,820円(税込)TYBT-10093ライブ映像本編(メンバーのオーディオコメンタリーを副音声に収録)・三方背ケース(W約192mm×H約142mm×D約13mm)・通常盤スペシャル・フォトブック(60ページ)※完全数量限定デラックスBOX盤の発売はBlu-rayのみ※完全数量限定デラックスBOX盤と通常盤のスペシャル・フォトブックの写真は異なる※映像の収録内容は全形態共通※完全数量限定デラックスBOX盤と通常盤(Blu-ray)に収録されているDolby Atmos®(ドルビーアトモス)の音声は、従来のサラウンドサウンドに加えてさらにレイヤーを追加することで、多次元サウンドを体験できる空間音響技術※Dolby Atmos®の音声は対応のBDプレーヤーとサラウンドシステムで再生可能。Dolby Atmos®対応のサラウンドシステムを使ってない場合は、自動的に通常のステレオ音声で再生される(通常盤・完全数量限定デラックスBOX盤共通)■曲目マーメイドラプソディーDeath Discoスノーマジックファンタジー眠り姫Fight Musicサザンカ深海魚Hey HoDragon NightタイムマシンLove the warzGoodbyeMonsoon NightRPGDropoutスターゲイザー最高到達点HabitENCOREスターライトパレードインスタントラジオ■店舗別購入特典・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー・TOWER RECORDS:缶バッジ・HMV:ステッカー・TSUTAYA RECORDS:ポスター・Amazon.co.jp:ラバーコースター・楽天ブックス:スマホショルダー・セブンネット:布ポーチ・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典:ポストカード■注意事項※映像商品いずれか1枚購入につき1つ特典をプレゼント※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトあるため、詳細は購入希望の店舗にて※購入特典は先着のため、なくなり次第終了※オリジナル特典対象店舗は共通特典の付与は対象外となる

関連リンク



◆SEKAI NO OWARI オフィシャルX◆SEKAI NO OWARI オフィシャルTikTok◆SEKAI NO OWARI UNIVERSAL MUSIC オフィシャルページ◆<FANCLUB TOUR 2025「INSTANT RADIO」>特設サイト