離職防止や業務改善に向けた新たな取り組み！CENTRIC「ESAS」

CENTRIC「ESAS」

CENTRICは、CENTRIC和歌山支店に音声感情解析「ESAS」(イーサス)を導入しました。

この技術により、コミュニケーションデータを分析し、従業員の離職予兆や業務上の課題を早期に特定することで、職場環境の改善や業績向上を目指します。

「ESAS」は、人間の「音声」から「感情」を可視化するテクノロジーを使用するITソリューションです。

音声データを分析して、従業員の感情やストレスレベルを可視化し、将来的な行動(例:離職やパフォーマンス変化)を予測することや、上司と部下の面談時のコミュニケーションを解析することで、業務改善や従業員満足度向上にも寄与します。

「ESAS」は、これまでにさまざまな企業で導入され、音声認識&音声感情解析サービス、コンタクトセンターサービス、オンライン面接サービス、ストレスチェックサービス、パーソナリティー診断サービスなどに活用されており、今後は医療業界での感情解析や、Web会議などでの顧客の感情解析など様々な業界での活用も期待されています。

