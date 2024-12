認知行動療法を元にした治療！ASC「性依存症　オンライン　マンツーマン・プログラム」

ASCは、「性依存症・性嗜好障害」の方に向けた治療ができるサービス「性依存・性嗜好障害オンラインプログラム」に新しく「マンツーマン・プログラム」を2025年1月より提供開始します。

ASC「性依存症 オンライン マンツーマン・プログラム」

提供開始日: 2025年1月〜

場所 : Zoom

料金 : 211,200円(税込)/[全12回+フォローアップ6か月]

申込方法 : ホームページまたはお電話にてお申し込みください。

URL : https://atsuta-addiction.com

ASCは、「性依存症・性嗜好障害」の方に向けた治療ができるサービス「性依存・性嗜好障害オンラインプログラム」に新しく「マンツーマン・プログラム」を2025年1月より提供開始。

■サービスの特徴

*マンツーマン・プログラム

治療セッションをマンツーマンで密に行います。

マンツーマンでは、個々の事情をくみ取った内容を提供することで深い気づきにつながり、再犯予防効果が高まります。

個別に守られた治療スタイルは、性に関してよりデリケートであったり、衝動性が高い10代の中高生に対しても非常に有効に働きます。

*再発防止モデル

性依存症の再発予防に効果的がある認知行動療法を元にした治療を行います。

個々の事情をくみ取りながら、自身のものの見方や行動の傾向を見つめ、知識やスキルを学ぶことを通して再発防止プランを作成していきます。

*フォローアップ・プログラム

再発防止プランは、1度作成するだけでなく、改良を加えていくことでより高い再発予防ができます。

本プログラム修了後も、フォローアップも行っていくことで、より効果的な予防プランを作り、実生活に生かしていくことができます。

*司法領域のサポート

痴漢や盗撮等で送検された場合に、適正な処遇を得られることを目指して裁判等で必要な治療計画書や意見書の作成、出廷なども行います(別途、費用がかかります)。

■利用の流れ

電話での無料相談を行い、初回カウンセリングの日程をお決めします。

初回カウンセリングを行ったあと、本プログラムにお申込みいただきます。

初回カウンセリング、本プログラムはZoomを使って、すべてオンラインで行います。

