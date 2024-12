香ばしい甘さとホクホク感！大平商店「冷凍いも天」

大平商店が提供する高知のソウルおやつ「日曜市のいも天」が、今回、冷凍食品「冷凍いも天」として、2024年12月18日(水)より販売中。

大平商店「冷凍いも天」

大平商店が提供する高知のソウルおやつ「日曜市のいも天」が、今回、冷凍食品「冷凍いも天」として、2024年12月18日(水)より販売中です。

■日曜市の冷凍いも天の特徴

1. 店舗の味をご家庭で手軽に楽しめる

高知の日曜市で愛されるいも天の味わいを、家庭で手軽に楽しめるよう工夫しました。

路面店のいも天を再現した香ばしい甘さとホクホク感を、電子レンジで簡単に味わえます。

2. 簡単調理でいつでも楽しめる

冷凍食品として、ご家庭での調理が非常に簡単。

忙しい日でもすぐに本格的ないも天を楽しめます。

3. 保存性に優れ、日常使いに最適

長期保存が可能で、ちょっとしたおやつや家族の団らんにもぴったり。

冷凍庫にストックしておけば、いつでも高知の味を楽しめます。

■通販について

冷凍いも天の販売は通販限定となります。

また現時点では工場の生産環境を考慮し、月間100個限定での販売です。

・公式通販サイト: https://imoten-ohira.jp/

