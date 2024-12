日常の特別な瞬間を4カットの写真に収める！ノリコンガンJapan「人生4カット」

ノリコンガンJapanは、韓国で大人気を誇り、セルフフォトブースの代名詞となった「人生4カット」が日本市場に本格進出します。

ノリコンガンJapan「人生4カット」

第1弾として神奈川県・愛知県・千葉県にて出店。

「人生4カット」は、日常の特別な瞬間を4カットの写真に収めるという独自のスタイルで、韓国で爆発的な人気を博しているセルフフォトブースブランドです。

2017年の創業以来、韓国内で590店舗を展開し、累計撮影数は1億件を超えました。

また、SNSでは「#人生4カット」のハッシュタグが134万件以上使用され、若者世代を中心に文化的アイコンとして広く親しまれています。

今回の日本進出にあたり、日本独自の感性やニーズを反映した限定テーマやイベントを企画し、日本のお客様にも「人生4カット」ならではの特別なブランド体験を楽しめるよう準備を進めています。

韓国で旋風を巻き起こしたセルフフォト文化を、日本の方にも新たな形でお届けし、友人や家族、恋人とのかけがえのない瞬間をより特別なものとして残せる体験を提供。

【店舗情報】

マルイファミリー溝口・ポップアップストア

所在地 :神奈川県川崎市高津区溝口1丁目4-1 5階

オープン期間:2024年12月19日〜2025年3月18日

高速ターミナル名古屋店内

所在地 :愛知県名古屋市中区栄3-32-6 BECOME SAKAE 1階 高速ターミナル

オープン日:2024年12月20日

イオンモール幕張新都心店

所在地 :千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 D棟 2階

オープン日:2025年1月中旬

クリスマス期間限定フレーム

【人生4カットとは?】

「人生4カット」は、韓国セルフフォトブースの老舗ブランドです。

その名前には、「人生の大切な瞬間を4枚の写真に収める」というブランド哲学が込められています。

4カットの写真で、日常の特別な瞬間を作品のように残せる点が最大の特徴であり、単なる写真撮影を超え、友人、恋人、家族と一緒に特別な思い出をクリエイティブに記録する新しい文化として広く親しまれています。

撮影ブースでは、さまざまなテーマや簡単にカスタマイズ可能なデザインオプションを提供しており、誰でも楽しくユニークな体験を通じて思い出を形に残すことができます。

