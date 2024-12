安藤 豪希登場！CoCome「第三回ふるさと東京応援祭 SHIBUYA Christmas2部ブース」出展

CoComeは、12月21日(土)から12月25日(水)までの5日間、渋谷区の代々木公園内のイベント広場にて、第三回ふるさと東京応援祭 SHIBUYA Christmas2部にブース出展することが決定しました。

CoCome「第三回ふるさと東京応援祭 SHIBUYA Christmas2部ブース」出展

CoComeは、12月21日(土)から12月25日(水)までの5日間、渋谷区の代々木公園内のイベント広場にて、第三回ふるさと東京応援祭 SHIBUYA Christmas2部にブース出展することが決定。

今回の出展では、タイの総合格闘技団体 RWS JAPAN Round Girlとコラボし、RWSラウンドガールが皆様のアツい恋を盛り上げるとともに、特設フォトブースを設置。

また、人気TikTokerがスタッフとして参戦する特別サプライズ企画もあります。

<CoComeブース出展 概要>

場所:代々木公園 野外音楽堂広場

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町2-1

日程:12月21日(土)〜12月25日(水)の5日間

平日 16:00〜22:00/土日 11:00〜22:00

(営業時間はイベント主催と同じです。

諸事情により終了時刻が前倒しになる可能性もあります。)

CoComeブースのマップはこちら:

CoComeブースのマップ

※ライブエリア付近 24番:ココミーブース

<特別イベント企画>

12月21-22日限定:人気インフルエンサーが店員として登場!

イベント当日には、特別ゲストは2時間限定店員になりドリンクを提供します!

(1)安藤 豪希

独特なセンスと軽快なトーク、そして巧みな演出でファンを魅了し、特に女性ファンから人気を集めている男性インフルエンサーです。

来店日時:2024年12月21日 15:00〜17:00

ゲスト:安藤 豪希

(2)フリダム日記

様々な企画を展開し、視聴者に笑顔を届けるインフルエンサーです。

来店日時:2024年12月21日 17:00〜19:00

ゲスト:フリダム日記

(3)勝也/かつや

独特な雰囲気で多くのファンを魅了し、その魅力が画面越しでも感じられるインフルエンサーです。

来店日時:2024年12月22日 15:00〜17:00

ゲスト:かつや

上述の3名の特別ゲストに加え、人間スペシャルさん、のんちぇるさん、はまのあんずさんなど、人気のインフルエンサーの方々も来場予定です!

運が良ければ、好きなインフルエンサーと偶然出会えるかも……!?

<豪華賞品が当たるガチャ>

簡単2ステップで、CoComeからのクリスマスギフトをゲット!

■参加方法はこちら

STEP1 CoComeのロゴが写っている写真イベントの写真を1枚以上撮影

STEP2 インスタグラムに @cocomeapp と #CoComeクリスマス をタグ付け投稿

ガチャを引くチャンスをゲット!

ガチャ 参加方法

■プレゼント一覧

*ガチャは以下のいずれかが必ず当たります。

一等賞:Amazonギフト券 50,000円分

二等賞:Amazonギフト券 5,000円分

三等賞:Amazonギフト券 3,000円分

参加賞:- 香水

- 化粧品

- バスボム

- チョコレート

- クリスマスツリーマグネット

<バラをゲットしよう!>

ガチャだけでなく、本物のバラをプレゼントする企画も実施中です!

CoComeのイベント写真をもう一枚インスタグラムに @cocomeapp と #CoComeクリスマス をタグ付け投稿で、CoComeから本物のバラがもらえます!

無料バラ 参加方法

<フォトブース>

今回、CoComeは特別なクリスマスフォトブースを用意!

フォトブースには、クリスマスフォトプロップスやヘラジカのヘッドバンドなど、クリスマスムード満点のアイテムが揃っています。

【SHIBUYA Christmasとは?】

ふるさと東京応援祭 SHIBUYA Christmasとは、毎年代々木公園で開催され、様々なグルメや音楽フェスなどでクリスマスを祝福する盛りだくさんなイベントです。

代々木公園でのクリスマスは渋谷の年間最大級のイベントとして知られ、公園入口全体がイルミネーションでライトアップされる「青の洞窟」は2022年の来場者数が320万人を突破しました。

第三回目を迎えた2024年では、さらに規模が拡大し、約60〜70のグルメキッチンカーや屋台が出店し、野外ステージにてアイドルや歌手によってイベントが盛り上げられます。

そんなSHIBUYA Christmasに、CoComeはRWS JAPAN Round Girlとコラボし、ブース出店が決定しました!

ぜひ来場し、CoComeと一緒に心温まる素敵なクリスマスをお過ごしください!

【RWS JAPANとは?】

RWS(ラジャダムナンワールドシリーズ)はムエタイの聖地であるタイのラジャダムナン・スタジアムで開催される世界最高峰の立技格闘技イベントです。

DAZNにて世界200カ国配信されています。

そんな「RWS JAPAN」のラウンドガールの皆様が店頭にてお迎えします!ファンの方は交流の大チャンスです。

「RWS JAPAN」ラウンドガール

■当日参加メンバー

※メンバーのスケジュールに多少変更がある場合があります。

21日

- 桜ゆな :[Instagram] https://www.instagram.com/tcc_yuna1/

- 柴田理名:[Instagram] https://www.instagram.com/tcc_batako/

22日

- サラハ:[Instagram] https://www.instagram.com/srh__a3?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

- 双葉 :[Instagram] https://www.instagram.com/chu_z_futaba/

23日&24日

- 茉音華:[Instagram] https://www.instagram.com/WS__maoka/

24日

- 岬ロコ:[Instagram] https://www.instagram.com/ss___roko/

25日

- 恋水凛 :[X (formerly Twitter)] https://x.com/TCC_rin

- 白瀬みれい:[Instagram] https://www.instagram.com/mirei_shirase/

【CoComeアプリ概要】

対応端末 : iOS/Android

価格 : ダウンロード無料

App Store : https://cocome.onelink.me/3o6A/568rd3rk

※ 18歳未満の方や独身でない方は利用いただけません

※ メッセージのやりとりを始める前に、各種公的証明書による年齢確認が必須となります

※ 利用規約に違反する投稿内容は削除される場合があります

