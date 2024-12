ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふわふわな履き心地で下半身の冷え対策にもなる、ディズニーデザイン「腹巻付き裏ボアルームパンツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「腹巻付き裏ボアルームパンツ」

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

ウエスト:総ゴム、ゴム取替え口有り

前:左右ポケット

ボア裏地付き

表地:綿100%(スムース)、裏地:ポリエステル100%(ボア)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

裏面が全面ボア素材になったルームパンツ。

お腹をすっぽりと包む腹巻き付きなので、お腹が冷えにくいのも高ポイントです◎

そして、両サイドに便利なポケットも!

全部で6種類のデザインがラインナップされています。

ミッキー&ミニー(ネイビー)

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのボアルームパンツ。

夜空を見上げている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートがロマンティックで素敵☆

© Disney

上部にはたくさんの星が、裾には仲良く仰向けになってリラックスしたポーズの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿がプリントされています。

チップ&デール(ブラウン)

© Disney

「チップ&デール」デザインのボアルームパンツ。

「チップ」と「デール」のイメージカラーでもあるブラウンが基調になっています。

© Disney

左ポケットの近くにはロゴにぶらさがっているお茶目な「チップ」の姿、

© Disney

それから裾には頬杖をついてご機嫌な表情をした「デール」のアートがあしらわれています!

ミッキーマウス(ブラック)

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのボアルームパンツ。

シックなブラックが基調なので、どのようなトップスとも合わせやすそう◎

© Disney

両サイドのポケット部分には手やパンツ、靴などのアイコンモチーフがずらり☆

© Disney

裾には「ミッキーマウス」のロゴがサイン風のタッチでプリントされています。

ベイマックス(チャコール)

© Disney

「ベイマックス」デザインのボアルームパンツ。

ふんわりとしたカラーのチャコールに、「ベイマックス」のプリントが映えて可愛さ満点!

© Disney

上部には仰向けになった「ベイマックス」と、そんな「ベイマックス」のお腹の上でくつろぐ猫「モチ」の姿も。

© Disney

右裾部分には、手でハートを作っている愛くるしい「ベイマックス」の姿がデザインされています☆

ミッキー&フレンズ(カーキ)

© Disney

「ミッキー&フレンズ」デザインのボアルームパンツ。

カーキが基調でカジュアルな雰囲気◎

© Disney

上部には「ミッキーマウス」、「ドナルドダック」、「グーフィー」のステッカー風のプリントが施され、

© Disney

裾にはロゴのステッカー風プリントも。

それぞれプリントがかすれタッチで、どこかレトロなテイストなのも魅力的です!

くまのプーさん(アイボリー)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのボアルームパンツ。

淡いカラーがリラックスタイムにぴったりで、上部と下部それぞれに雪の結晶が散りばめられています☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

裾には、雪の上で手と足をバタバタとさせて遊んでいる「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」の姿も◎

かわいくてユニークなプリントに癒されます。

© Disney

<素材アップ>

裏面は全面ボア素材に。

履いた瞬間からあたたかく、ウエスト部分には腹巻きも付いています。

冬でも暖房いらずの暖かさ!

ふわふわな履き心地で下半身の冷え対策にもなる、ディズニーデザイン「腹巻付き裏ボアルームパンツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

