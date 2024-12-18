大泉洋主演映画『室町無頼』より新ビジュアル解禁＆IMAXにて先行上映決定

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■IMAX(R)にて1月10日より先行上映

大泉洋が主演を務める映画『室町無頼』（2025年1月17日公開）が、 “東映制作映画初”となるIMAX(R)にて1月10日より先行上映されることが決定した。

実在の人物・蓮田兵衛が企てた知られざる戦国前夜の戦いを豪華キャスト陣と空前のスケールで描く、時代劇アクションエンタテインメント『室町無頼』のIMAX上映が決定。アニメーション作品や特撮作品など東映配給作品としてIMAX上映の実績はあったが、東映制作の映画としては初となる。

また、本作のIMAX上映決定を記念して、あらたなビジュアルも解禁となった。

映画情報

『室町無頼』

2025年1月10日（金）IMAX先行上映

2025年1月17日（金）公開

監督・脚本：入江悠

原作：垣根涼介『室町無頼』（新潮文庫刊）

出演：大泉洋

長尾謙杜 松本若菜

遠藤雄弥 前野朋哉 阿見201 般若 武田梨奈

水澤紳吾 岩永丞威 吉本実憂 ドンペイ 川床明日香 稲荷卓央 芹澤興人

中村蒼 矢島健一 三宅弘城

柄本明 北村一輝

堤真一

配給：東映

(C) 2016 垣根涼介／新潮社 (C)2025『室町無頼』製作委員会

映画『室町無頼』作品サイト

https://muromachi-outsiders.jp