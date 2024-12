『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』ライブビューイング開催決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■来場者特典のENHYPENオリジナルステッカーシート絵柄も公開

ENHYPENが2025年1月25日に開催する『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』のライブビューイング開催が決定した。

K-POPボーイグループの中でデビューから最速での3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』。京セラドーム大阪の公演を日本全国の映画館にてリアルタイムで楽しむことができる。

さらに、来場者特典としてオリジナルステッカーシートも配布。ENHYPENの公演を映画館の大スクリーンでライブ体験して熱狂しよう。

イベント情報

『「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN」ライブビューイング』

上映日時: 2025年1月25日(土)17:00上映開始

本会場:京セラドーム大阪

※上映開始時間は変更になる場合あり

※条例により、年齢による入場制限がある地域あり

(大阪府の劇場は16歳未満の方は保護者同伴に限り入場可)

主催:HYBE JAPAN

企画:BELIFT LAB Inc.

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)BELIFT LAB Inc. / HYBE JAPAN. ALL RIGHTS RESERVED.

ライブビューイング公式サイト

http://enhypen-walktheline-lv.jp

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』特設サイト

https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/