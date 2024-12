サンリオがグローバルボーイズグループ「JO1」と共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」のポップアップイベントを開催。

“JOCHUMのお部屋”を体験できるポップアップイベントが、SHIBUYA TSUTAYAで行われます☆

サンリオ「WELCOME TO JOCHUM’s HOUSE -「#ジェオチャムハウス」をのぞいてみよう-」

開催日時:2025年1月3日(金)〜1月16日(木)10:00〜22:00 ※最終日のみ18:00終了

会場:SHIBUYA TSUTAYA 1階・B1階(東京都渋谷区宇田川町21-6)

※1階は1月9日(木)まで、B1階は1月16日(木)までの開催

内容:フォトスポット体験、物販、店舗連動ノベルティプレゼントキャンペーン

入場料:無料

※2025年1月3日(金)〜5日(日)は入場整理券を事前予約する時間制の規制入場を実施(詳しくはSHIBUYA TSUTAYAのホームページに掲載)

SHIBUYA TSUTAYA 1階・B1階にて「WELCOME TO JOCHUM’s HOUSE -「#ジェオチャムハウス」をのぞいてみよう-」が期間限定で実施されます!

渋谷スクランブル交差点に面する、高さ4.5メートルのウィンドウいっぱいに、「JOCHUM」11キャラクターを大きくレイアウト。

B1階では、11キャラクターが住む「#ジェオチャムハウス」のお部屋を再現したフォトスポットが登場します。

ファンから寄せられた「JOCHUMのお部屋を見たい!」というリクエストに応えるべく、「JOCHUM」の考案者であるJO1メンバーの意見を反映し、フォトスポットとしてお部屋の全貌を公開。

それぞれのお部屋には、ファンにはたまらないこだわりポイントが詰まっています☆

みんなの癒しの王様になりたい「RURU」のお部屋は、王城風な優雅なデザイン。

マジックが得意な「レイン」のお部屋には、たくさんのシルクハットや蝶ネクタイがレイアウトされます。

また、同フロアのポップアップショップでは、全81種類の限定グッズがラインナップ。

体験したお部屋のフォトスポットをお土産にできる「お部屋アクリルスタンド」や、寒い季節のお部屋時間を彩るスリッパにルームソックスなど、さまざまなグッズが登場します!

JOCHUMのお部屋を再現したフォトスポット

”ここで暮らした人は夢が叶う”と言われる「JOCHUM‘s HOUSE」に住む、「ピーハイ」「レイン」「マイクン」「ちまた」「ヤヌカミ」「まめちぃ」​「ぽぽ」「チュララ」「もこ」「RURU」「Bira」

11キャラクターの暮らしぶりがのぞける、お部屋を再現したフォトスポットが、「JOCHUM」の考案者であるJO1メンバーの意見を反映してSHIBUYA TSUTAYAのB1階に出現します。

さらに、お部屋に近づくと、キャラクターが話しかけるギミックも。

初公開となる各キャラクターのお部屋の秘密や隠れキャラを見つけて、「WELCOME TO JOCHUM’s HOUSE」を楽しめます☆。

ポップアップショップ

お部屋アクリルスタンド

グッズ名・価格:

・お部屋アクリルスタンド 全11種 1,980円(税込)

・スリッパ 全11種 2,200円(税込)

・ヘアバンド 全11種 1,320円(税込)

・ルームソックス 全11種 1,980円(税込)

・キャラクター型ステッカー 全11種 440円(税込)

・ポストカード 全11種 330円(税込)

・クリアファイル 全12種 550円(税込)

・コンパクトミラー 全1種 990円(税込)

・マグカップ 全1種 1,430円(税込)

・フェイスタオル 全1種 1,320円(税込)

※画像はイメージです

※同一商品は1人2点までの販売

※各商品の数には限りがあります

SHIBUYA TSUTAYAのB1階には、全81種類の限定グッズがならぶポップアップショップも展開。

同じフロアで体験したお部屋のフォトスポットをお土産にできる「お部屋アクリルスタンド」や、寒い季節のお部屋時間を彩るスリッパ、ルームソックスなどのグッズがラインナップされます!

ノベルティ配布

限定ステッカー

税込2,200円以上の購入で限定ステッカーを

限定ショッパー

税込5,500円以上の購入で限定ショッパーをプレゼント。

さらに2025年1月6日〜2025年1月16日の期間、周辺のサンリオショップ2店舗でサンリオ商品を税込2,200円以上購入すると、2店舗限定のステッカーがもらえます☆

周辺サンリオショップ2店舗限定ステッカー

2店舗限定でもらえるステッカーは、SHIBUYA TSUTAYAの限定ステッカーとは異なるデザインです。

※Sanrio SHIBUYA109渋谷店、Hello Kitty Japan 渋谷店の2店舗は、JOCHUM商品の取り扱いはありません

※ステッカーは各日数量限定です

JOCHUMとは

「JOCHUM」は、2022年に⼈気グローバルボーイズグループJO1とサンリオが共同開発したキャラクターです。

”ここで暮らした人は夢が叶う”…そんなおうちに住んでいる11にんの仲間たち。

まめちぃはヒーローに。

ぽぽは楽な人生を。

ヤヌカミは立派な守り神。

ピーハイはパイロットに。

RURUはみんなの癒しの王様。

レインは世界中の人を驚かすこと。

Biraは世界的なアーティストになること。

マイクンは歌でみんなを明るくすること。

チュララは宇宙侵略。

ちまたは世界中のスシを食べつくすこと。

もこは世界中のみんなを幸せにすること。

それぞれの夢に向かって日々奮闘中!

お部屋を再現したフォトスポットや限定グッズが買えるポップアップショップを展開する、「JOCHUM」のポップアップイベント

サンリオの「WELCOME TO JOCHUM’s HOUSE -「#ジェオチャムハウス」をのぞいてみよう-」は、2025年1月3日〜2025年1月16日まで開催です!

