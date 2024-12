【PC用有線コントローラー サンリオキャラクターズ(3種)】発売中価格:各5,720円

アローンは、「PC用有線コントローラー サンリオキャラクターズ」を発売した。「クロミ」(型番:ALG-PCCSKU)、「シナモロール」(型番:ALG-PCCSCN)、「マイメロディ」(型番:型番:ALG-PCCSMM)の3種類があり、価格は各5,720円。

本製品は、本体にサンリオのキャラクター「クロミ」、「シナモロール」、「マイメロディ」がデザインされたPC用有線コントローラー。手首の疲労軽減となる連射機能、記録させたボタンアクションを実行させる自動入力ボタン機能を備えている。

持ち手には、手によく馴染むシリコングリップが付いているため、手の小さな人でも安定してコントローラーを持ち続けることができる。有線接続により、信号の安定性が向上し、応答速度が高まる。これにより、遅延なく操作が反映され、プレイの精度が向上する。

【PC用有線コントローラー サンリオキャラクターズ】

クロミ

シナモロール

マイメロディ

【製品仕様】

対応機種:PC(USBポートを搭載したWindows10/11)

機能:連射機能/自動入力機能

本体サイズ:160×110×70mm(幅×高さ×奥行)、205g

接続方法:有線対応(USB接続)

(C) 2024 SANRIO CO., LTD.