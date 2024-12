ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、筒状なのですっぽりと体が包まれて朝まであたたかく眠れる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのつつ毛布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのつつ毛布」

© Disney

タイプと価格:【子ども用】3,990円(税込)、【大人用】4,490円(税込)、【ワイド】6,990円(税込)

サイズ:【子ども用】約70×160cm、【大人用】約80×210cm、【ワイド】約120×210cm

品質:ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

寝るのが楽しみになるディズニーデザインの毛布。

出入り口以外を縫い合わせた筒状なので、すっぽり包まれて、一晩中毛布がはだける心配がありません。

あったかボアにすっぽり包まれて一晩中ぬくぬく!

さらに、蹴飛ばしてしまいがちなお子様のために「子ども用」もラインナップ。

デザインは全部で6種類で、それぞれ「子ども用」、「大人用」、「ワイド」の3タイプ展開です☆

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのつつ毛布。

インテリアに馴染む、ナチュラルなカラーが温かみがあってオシャレ!

一面には「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」、そして木やお花などのアートが総柄であしらわれています。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのつつ毛布。

赤や青、白などの大きめのチェック柄がインパクト抜群◎

ところどころに様々な大きさのミッキーモチーフが施されているのもポイントです。

リメンバー・ミー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『リメンバー・ミー』デザインのつつ毛布。

黒地にビビッドなカラーのアートが描かれ、『リメンバー・ミー』の世界観を表現しています。

ガイコツやギター、音符やお花のモチーフが一面に散りばめられ、とっても賑やか☆

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのつつ毛布。

一面にはお揃いの帽子をかぶって雪あそびをしている「チップ」と「デール」の姿が!

雪だるま作りにスキー、今にも楽しそうにはしゃぐ声が聞こえてきそうです。

アナと雪の女王

© Disney

『アナと雪の女王』デザインのつつ毛布。

くすみがかった水色が基調で、「エルサ」と雪だるま「オラフ」のアートがずらり☆

デフォルメタッチで表現された「エルサ」と「オラフ」の表情にほっこりと癒されます。

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインのつつ毛布。

アイボリー地に、劇中でもお馴染みの雲柄がたくさん!

「ウッディ」に「バズ・ライトイヤー」、「ジェシー」、「ハム」、「エイリアン」と人気キャラクターも勢揃いしています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<素材アップ>

内側はボア素材であったか☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

サイズは「子ども用」、「大人用」、「ワイド」の3タイプ。

用途やシーンに合わせて選ぶことができます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いOK◎

お手入れが簡単にできるのも魅力的です。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

コンパクトにまとまるので、キャンプやアウトドアなどにも持ち歩きやすく、寒い日は重宝しそう。

リビングでのごろごろタイムにもおすすめ!

筒状なのですっぽりと体が包まれて朝まであたたかく眠れる、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのつつ毛布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チップ&デールや『リメンバー・ミー』など全6種類!ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのつつ毛布」 appeared first on Dtimes.