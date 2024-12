台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」に、“にゅるりん”とした食感が楽しい、新感覚のデザートティーが登場。

“にゅるりん”としたわらびもちを飲んで楽しむ「わらびもち 黒糖抹茶ミルクティー」が期間限定で発売されます☆

ゴンチャ「わらびもち 黒糖抹茶ミルクティー」

価格:各650円(税込)

サイズ:(ICED)Mサイズ/(HOT)Sサイズ

発売日:2024年12月26日(木)〜

販売店舗:国内ゴンチャ全店

※ 一部商品を販売していない店舗があります

先行販売:2024年12月19日(木)〜

先行販売店舗:ららぽーと豊洲店・自由が丘店

カスタマイズ:トッピング1つまで可

ゴンチャから、“ハッピーにゅるりんイヤー!“と題したお正月シーズンにぴったりなデザートティー「わらびもち 黒糖抹茶ミルクティー」が登場。

“にゅるりん“とした“飲むわらびもち”が特徴の新感覚デザートティーです。

静岡県産など国産の上質な抹茶を使い、黒糖とミルクフォームがまざり合う風味豊かな抹茶ミルクティーに新食感のわらびもちを加え、和の風味を存分に楽しめるドリンクです。

さらに、お正月の「餅花」をイメージした色とりどりのあられのトッピングが、華やかな見た目でおめでたい気分を演出します。

店内ではクルーから募集をした2024年のヒットソングをまとめたBGMや、年末年始のあいさつをサイネージに掲載するほか、ゴンチャ ジャパンX公式アカウントでも2025年のゴンチャ運を占うおみくじを配信。

さらに店内でもデジタルでも新年のお祝いムードを盛り上げます☆

こだわりポイント1)本格的な味わいの抹茶

ICED

「わらびもち 黒糖抹茶ミルクティー」に使用されていのは、静岡の老舗の製茶会社が手掛ける、オリジナルの抹茶。

静岡県産など国産茶葉のみが使用されています。

製法にもこだわり、香りとコクを最大限に引き出しました。香ばしい黒糖の甘みとも相性ぴったりです。

こだわりポイント2)斬新な食感が楽しい “にゅるりん” わらびもち

お茶と絡み合い、口の中でほどけるような“にゅるりん”とした食感が新しいわらびもち。

飲みごたえがありながら軽やかなのどごしです。

トッピング「にゅるりんわらびもち」

価格:90円(税込)

食べ応えたっぷりのトッピングとして登場する、ストローで吸って楽しむ「にゅるりん」とした食感が新しい「わらびもち」

特に、香ばしい「焙じ茶 ミルクティー」や、カカオを感じる「チョコレート ミルク」にトッピングするのがおすすめです。

こだわりポイント3)新年をあざやかに彩る餅花あられ

HOT

一年の五穀豊穣を願う意味を持つ「餅花」を思わせる、色とりどりなあられ。

香ばしい風味とカリカリとした食感がアクセントになっています。

ゴンチャの「初茶」を飲みながら、新年の訪れを一緒にお祝いできる新感覚のデザートティー。

ゴンチャにて2024年12月19日より順次販売される「わらびもち 黒糖抹茶ミルクティー」の紹介でした☆

