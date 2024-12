回転すし「スシロー」にて、“豪華ネタ”や“大切りネタ”が登場する「冬のうまいもん祭 第3弾」を開催!

通常の長皿鮪商品「6貫盛り」が据え置き価格で中トロ1貫がプラスされるほか、「ごちとろ ウニいくらのせ」や「大切りサーモン」などが登場します☆

スシロー「冬のうまいもん祭 第三弾」

開催日:2024年12月18日(水)〜

実施店舗:全国のスシロー

大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生し、以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いている、回転すしスシロー。

そんな「スシロー」で、通常の長皿鮪商品「6貫盛り」から中とろが1貫プラスで楽しめる天然本鮪の盛り合わせに加えて、“豪華ネタ”や“大切りネタ”が登場する「冬のうまいもん祭 第3弾」が始まります!

また、同日より年末年始恒例のお持ち帰り限定の特別セット「冬のごちそうセット」も受け取りスタートです☆

※各店舗の販売状況は、アプリ・HPで確認できます

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いなし

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

天然本鮪7貫盛り

価格:1,120円(税込)〜

販売期間:2024年12月18日(水)〜2025年1月26日(日)

販売予定総数:91万食 ※完売次第終了

「冬のうまいもん祭 第3弾」の目玉メニュー「天然本鮪7貫盛り」

通常の長皿鮪商品「6貫盛り」に、今なら“中とろ”を1貫プラスしてお値段はそのままでお得に楽しめます。

「天然本鮪7貫盛り」は、甘い脂がとろける大とろ、旨みが引き出された漬け赤身、とろけた脂と香ばしさがたまらない中とろ焦がし醤油、まぐろの旨みが味わえる中落ち包み、そして赤身と脂のバランスがよい中とろはたっぷり3貫も味わえます!

ごちとろ ウニいくらのせ

価格:400円(税込)〜

販売期間:2024年12月18日(水)〜2025年1月5日(日)

販売予定総数:50万食 ※完売次第終了

年末年始にぴったりな“豪華ネタ”「ごちとろ ウニいくらのせ」が登場!

とろける大とろに天然のうに、ねっとりとしたコクのあるいくらをのせた、口の中で旨みが重なり合う、贅沢な一皿です。

大切りサーモン1貫

価格:100円(税込)〜

販売期間:2024年12月18日(水)〜12月24日(火)

販売予定総数:108万食 ※完売次第終了

店内切りの「大切りサーモン」が100円より楽しめます。

鮮度にこだわり、店舗で一枚ずつ切りつけしたサーモンは、旨みと程よい脂がたまらない一皿です。

大盛り甘えび包み

価格:120円(税込)〜

販売期間:2024年12月18日(水)〜2025年1月5日(日)

販売予定総数:70万食 ※完売次第終了

持帰り:不可

甘えびを大量にのせた「大盛り甘えび包み」

ねっとりとした食感と甘みが特長の甘えびにマヨソースがトッピングしてあります。

ミニえびフライにぎり

価格:120円(税込)〜

販売期間:2024年12月18日(水)〜2025年1月5日(日)

販売予定総数:112万食 ※完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

店内揚げで外はサクサク、中はプリプリ!

ミニサイズのえびフライをおすしにした「ミニえびフライにぎり」です。

白子のあんかけ茶碗蒸し

価格:270円(税込)〜

販売期間:2024年12月18日(水)〜2025年1月5日(日)

販売予定総数25万食 ※完売次第終了

※トッピングは変更になる場合があります

持帰り:不可

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

サイドメニューには、人気の茶碗蒸しから冬バージョンが登場!

クリーミーな天然白子ととろとろのあんが一体となった「白子のあんかけ茶碗蒸し」が楽しめます。

「冬のごちそうセット」受け取り開始

予約期間:2024年11月1日(金)〜2025年1月5日(日)

お渡し期間:2024年12月18日(水)〜2025年1月5日(日)

セット内容:北海道産上いくら、あわび、生サーモン、上数の子、ボイル本ずわい蟹、特大ほたて貝柱、大とろ、大えび、穴子にぎり

スシローの年末年始恒例、「冬のごちそうセット」が登場。

「冬のごちそうセット」は「大とろ」をはじめ「北海道産上いくら」「あわび」「生サーモン」「上数の子」「ボイル本ずわい蟹」「特大ほたて貝柱」「大えび」「穴子にぎり」と豪華ネタを9種類も集めたお持ち帰り限定のセットメニューです。

シーンに合わせて選べる、家族や友人など複数人で楽しめる2人前、3人前と、1人でも楽しめる1人前がラインナップされています。

※各店舗の販売状況は、アプリ・HPで確認できます

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません

※仕入状況により、内容の変更または販売を中断/中止する場合があります

※各店の販売可能数に達し次第、受付終了となります

※一部店舗では、予約受付・販売期間が異なります

※デリバリーサービスは当日販売のみで、価格が異なる場合があります

※直前のご予約は混み合う場合があるため、事前の予約がおすすめです

冬のごちそうセット3人前

価格:7,500円(税込)〜

※店舗によって価格が異なります

※お持ち帰り限定商品となります

※デリバリーサービスでの取り扱いはありません

家族や仲間とワイワイ楽しめる3人前!

「大トロ」や「あわび」、大きな「穴子にぎり」など、豪華なネタで会話も盛り上がります。

冬のごちそうセット2人前

価格:5,000円(税込)〜

※店舗によって価格が異なります

※お持ち帰り限定商品となります

※デリバリーサービスは当日販売のみで、価格が異なる場合があります

見ているだけでうれしくなる、豪華なネタが楽しめる「冬のごちそうセット」

夫婦や大切な人、友だちといっしょに楽しめる2人前です。

冬のごちそうセット1人前

価格:2,500円(税込)〜

※店舗によって価格が異なります

※お持ち帰り限定商品となります

※デリバリーサービスは当日販売のみで、価格が異なる場合があります

年末年始を豪華に彩る「冬のごちそうセット」の1人前!

1人で楽しみたいときにも、一人ずつ違う寿司折を楽しみたいときにもぴったりです。

年末年始に楽しみたい、おいしくて豪華なごほうびお寿司!

スシローの「冬のうまいもん祭 第3弾」は、2024年12月18日(水)より開催です。

※写真はイメージです

※店舗によって価格が異なります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本マグロ7貫盛り&ウニいくら乗せ大トロなど!スシロー「冬のうまいもん祭 第3弾」 appeared first on Dtimes.