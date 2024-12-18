「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん」第3巻通常版とアクスタ付き特装版が本日発売集英社「ウマ娘 シンデレラグレイ 第17巻」も同時発売。コラボボイスコミックを公開
【ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん 第3巻】
12月18日 発売
価格：825円
【ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん 第3巻 アクスタ付き特装版】
価格：2,300円
【2冊同時刊行記念ポストカード配布】
12月18日 発売
価格：825円
【ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん 第3巻 アクスタ付き特装版】
価格：2,300円
「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん 第3巻」
小学館は、「ウマ娘 プリティーダービー」のスピンオフギャグマンガ「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん」（作：柴田直樹 原作：Cygames）の第3巻を、本日12月18日に発売する。価格825円。アクリルスタンド付きの特装版も同時発売する。価格は2,300円。
第3巻では、SNSで大きな話題になり、記録的なPVを達成した「ウマ娘 シンデレラグレイ」コラボ回を収録。集英社の「ウマ娘 シンデレラグレイ」第17巻も同日に発売される。これを記念して新たにボイスコミックを公開。ゴルシちゃんが会社という壁を越え、ウマ娘宣伝担当（自称）として大活躍する。
また、一部書店では「特製ウマ娘ポストカード（全2種）」のノベルティを配付中。雑誌の垣根を超えた奇跡のコラボが進行中だ。【ボイスコミック】
□ノベルティ実施書店（PDFが開きます）
アクリルスタンド付き特装版
1、2巻に引き続き、特装版にはゴルシちゃんたちウマ娘のアクリルスタンドが付属する。オグリキャップやジャングルポケットに加え、メジロマックイーンやナカヤマフェスタもアクスタ化。ここだけのオリジナルグッズを手に入れよう。【「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん 3 アクスタつき特装版」表紙】 【特装版ふろくアクリルスタンド（5種セット）】
(C)柴田直樹／小学館 (C) Cygames, Inc.