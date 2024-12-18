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The Encounter/Witterings¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¶¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Rolls-Royce Motor Cars¡Ë
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¡ÚSpecifications¡Û
Rolls-Royce Ghost Series ¶
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§5545mm¡ß1998mm¡ß1573mm
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§3295mm
6750ccV·¿12µ¤Åû¡¡Á´ÎØ¶îÆ°
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§420kW¡Ê571ps¡Ë/5000¡Á6000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§850Nm/1600¡Á4250rpm
8ÃÊ¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯ÊÑÂ®µ¡
¼Ö½Å¡§2490kg
²Á³Ê¡§3875Ëü4040±ß¡Ê¥Ù¡¼¥¹²Á³Ê¡Ë
¡Ê¾®Àî ¥Õ¥ß¥ª ¡§ ¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë