Malwarebytesは12月16日(米国時間)、「Task scams surge by 400%, but what are they?|Malwarebytes」において、昨年に比べてタスク詐欺が400%増加したとして、注意を呼び掛けた。タスク詐欺とは、単純な仕事を斡旋して給与の支払いに金銭を要求する詐欺のこと。米国連邦取引委員会(FTC: Federal Trade Commission)によると、2020年に0件だったものが、2023年に5,000件、2024年上半期には20,000件報告されたという(参考:「Paying to get paid: gamified job scams drive record losses | Federal Trade Commission」)。Task scams surge by 400%, but what are they?|Malwarebytes