世界1位のフーディ・浜田岳文に聞いた、2024年のナンバーワン！ 鹿児島で食べた現地さながらの本格派イタリアンとは？

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。食べログ グルメ著名人であり、「OAD Top Restaurants(OAD世界のトップレストラン)」のレビュアーランキングで6年連続世界1位にランクインしている浜田岳文さんをうならせたイタリアンとは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」「テイクアウト」をうかがいました。

今回は、食べロググルメ著名人であり、「OAD Top Restaurants(OAD世界のトップレストラン)」のレビュアーランキングで6年連続世界1位にランクインしている浜田岳文さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

浜田岳文

1974年兵庫県生まれ。米国イェール大学在学中、学生寮のまずい食事から逃れるため、ニューヨークを中心に食べ歩きを開始。卒業後、本格的に美食を追求するためフランス・パリに留学。外資系投資銀行・投資ファンドに約10年間勤務後、独立。エンタテインメントや食の領域で数社のアドバイザーを務めつつ、フードテック関連スタートアップへの出資も行っている。今までに世界約127カ国・地域を踏破し、「OAD Top Restaurants」レビュアーランキングにて6年連続世界第1位にランクイン。地方のレストランに光を当てる「The Japan Times Destination Restaurants」の創設に携わり、選考委員を務めている。2024年6月26日に初の著者『美食の教養 世界一の美食家が知っていること』を出版。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店の一品を教えてください

A. 「新ばし 星野」の「冬瓜と鰻のお椀」です

「おまかせコース」50,000円より 出典:pateknautilus40さん



冬瓜と鰻の組み合わせは珍しくないが、あえて鰻に強めに塩をふるのに対して吸い地の塩分を限りなく押さえた。通常の塩梅だと円やかに調和が取れた一品になるところ、あえてその調和を崩してコントラストを強調するのがある意味イノベーティブ。ご主人いわく、お茶漬けに梅干しなど塩味の強いものを合わせるイメージとのことだが、何度も食べたことがあるはずの料理から新たな感動を引き出す手腕と発想に感服した。

外観 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「わがえ」の「トルテッリーニ・イン・ブロード」2,500円です

「トルテッリーニ・イン・ブロード」 写真:浜田岳文

<店舗情報>◆新ばし 星野住所 : 東京都港区新橋5-31-3TEL : 03-6450-1818



オープン間もないアラカルトのイタリアン。鹿児島の地にあって、現地とほぼ時差のない本格的エミリア・ロマーニャ料理を提供している稀有な店。お客さんが来ないと日本人の味覚に合わせる方向に転換せざるを得なくなる可能性があるので、本場のイタリア料理を愛する方は是非早く訪れて応援してほしい。

テイクアウトグルメ

Q. 2024年に食べて〈おいしかったテイクアウトグルメ〉を教えてください

A. 「御菓子所 山中」の「羽二重餅」 です

「羽二重餅」 出典:tetsu295219さん

<店舗情報>◆わがえ住所 : 鹿児島県鹿児島市樋之口町10-45 リンナイビル 1FTEL : 070-4568-1234

滑らかで口溶けの良い漉し餡もさることながら、特筆すべきは求肥。もちもちを通り越してふわふわ、いや、空気を含んだしゅわしゅわした食感が衝撃的。餅とメレンゲが融合したかのような新感覚の一品。

<店舗情報>◆御菓子所 山中住所 : 愛知県名古屋市昭和区檀渓通3-14 檀渓アイリス 1FTEL : 052-842-8896

文:浜田岳文、食べログマガジン編集部

