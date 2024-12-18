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¡öProstaglandin level of primary dysmenorrhea pain sufferers¡§Enfermería Clínica¡¡Volume 30, Supplement 2, March 2020.
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¡öGeneralized Anxiety Disorder and Hypoglycemia Symptoms Improved with Diet Modification¡§Case Rep Psychiatry¡¡2016 Jul 14; 2016.
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¡öPremenstrual syndrome and sleep disturbances: Results from the Sao Paulo Epidemiologic Sleep Study¡§Psychiatry Res¡¡2018 Jun; 264: 427-431.
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¡öAssociation between Dietary Niacin Intake and Migraine among American Adults¡§National Health and Nutrition Examination Survey¡¡Nutrients. 2022 Jul 25; 14 (15) : 3052.
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¡öLong-chain omega-3 fatty acids and headache in the U.S. population¡§Prostaglandins Leukot. Essent. Fat. Acids¡¡2018; 135: 47-53.
¡öAssociation of diet and headache¡§J. Headache Pain¡¡2019; 20: 106.
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