¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬£Æ£É£Æ£ÁºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤â¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ËÅêÉ¼¡¡¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ÏÅêÉ¼¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤ÏÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡Ê£±£·Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤ÇÃË»ÒºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Í£Æ¥í¥É¥ê¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤¬£²°Ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Í£Æ¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡Ê£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤¬£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æºòµ¨¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡ËÀ©ÇÆ¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£À¤³¦ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ö¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë»ïÁªÄê¡Ë¤Ç¤Ï¥í¥É¥ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿È¯¡£É½¾´¼°¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¾Ð´é¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡ÖÉÏº¤¤äÈÈºá¤ÎÂ¿¤¤¥µ¥ó¥´¥ó¥µ¥í¤Ç¤Ï¤À¤·¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤È¤·¡ÖÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢³Æ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÈÂåÉ½¼ç¾¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤«¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¼ç¾¤Î£Æ£×¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤Ï£±°Ì¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Í£Æ¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¡¢£²°Ì¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ç¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò£³°Ì¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¼ç¾¤Î¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ÏÅêÉ¼¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï£±°Ì¤Ë¥í¥É¥ê¡¢£²°Ì¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½£Æ£×¥¨¡¼¥ê¥ó¥°¥Ö¥é¥¦¥È¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Ã¡Ë¡¢£³°Ì¤Ë¥ä¥Þ¥ë¤òÁª½Ð¤·¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¼ç¾¤Î£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Ï£±°Ì¤Ë¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢£²°Ì¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢£³°Ì¥í¥É¥ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥¢¥¹¡×¤Ï¡Ö³Æ¹ñ´ÆÆÄ¤È¥¸¥ã¡¼¥ê¥¹¥È¤ÎÅêÉ¼¤Ê¤é¤Ð¥í¥É¥ê¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¿Íµ¤ÅêÉ¼¡Ê¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡Ë¤Ç¤Ï¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£