１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．０８ドル（－０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６２．０ドル（－８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０５７．３セント（－１２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．００セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４３．５０セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７６．７５セント（－５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．９３（－２．２９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．０８ドル（－０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６２．０ドル（－８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０５７．３セント（－１２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．００セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４３．５０セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９７６．７５セント（－５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．９３（－２．２９）
出所：MINKABU PRESS