・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．０８ドル（－０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６６２．０ドル（－８．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０５７．３セント（－１２．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４５．００セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４３．５０セント（－１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９７６．７５セント（－５．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９０．９３（－２．２９）

出所：MINKABU PRESS