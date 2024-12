2024年にデビュー15周年を迎え、再始動を発表したYG ENTERTAINMENT所属の4人組グループ・2NE1(トゥエニィワン)。約10年ぶりの来日公演「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」が、12月13日~15日に東京・有明アリーナで開催され、11月29日に初日を迎えた神戸ワールド記念ホール公演を含む全6公演が、大盛況のうちにファイナルを迎えた。



本ツアーは、10月4日~6日に行われたソウル公演を皮切りに、マニラ、ジャカルタ、神戸、香港、東京、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、台北、ホーチミン、マカオと、計12都市・25公演にわたるアジアツアー「2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK]」の日本公演。ライブでは、オープニング映像に続き「COME BACK HOME」のイントロが流れると同時に、会場は一気に熱気に包まれ「I AM THE BEST」「FIRE」「GO AWAY」など、誰もが知る大ヒット曲を立て続けに披露。約2時間におよぶ、豪華なセットリストと圧巻の歌唱力で、観客を魅了した。



10年ぶりの来日公演となるファイナルで、「久しぶりの日本のステージで、皆さんに会えてうれしかったです!」「永遠に2NE1の側を守ってください!」と、メンバーたちから会場のファンに向けて感謝の気持ちを伝え、会場から大きな拍手が湧いた。



また12月25日には、2NE1と若者から絶大な人気を誇るファッションブランド「HYSTERIC GLAMOUR」の、スペシャルコラボデザインによるベストアルバム「WELCOME BACK」が、リリースされることも決定。ライブでも披露された「I AM THE BEST」「FIRE」「GO AWAY」など、代表曲を中心に、全15曲を日本語バージョンで収録した本作は、彼女たちの魅力を詰め込んだ特別なアルバムとなっている。



今や、ガールズグループにとって当たり前となった「ガールクラッシュ」の先駆けであるレジェンド・2NE1。「WELCOME BACK」というタイトルにふさわしく、10年ぶりとなる来日公演を通して、唯一無二の存在であることを、改めて証明したステージとなった。



▼ベストアルバム商品情報

2024年12月25日リリース

2NE1 x HYSTERIC GLAMOUR スペシャルコラボデザイン

2NE1 BEST ALBUM「WELCOME BACK」



【初回生産限定盤】CD(スマプラ対応)/LPサイズ JACKET VER.

価格:(税込)4620円

品番:AVCY-97259

・紙ジャケット仕様(LPサイズ)

・メンバーサイン入りディスク(印刷)

・ステッカー・ポストカード



【通常盤】CD(スマプラ対応)

価格:(税込)2310円

品番:AVCY-97260

・初回盤:紙ジャケット仕様(CDサイズ)/通常盤:ジュエルケース



【他 CDショップ共通先着特典】

オリジナルポスター



■収録内容

01.I AM THE BEST

02.UGLY

03.LONELY

04.GO AWAY

05.IT HURTS

06.FIRE

07.I DON’T CARE

08.CLAP YOUR HANDS

09.I LOVE YOU

10.COME BACK HOME

11.GOTTA BE YOU

12.DO YOU LOVE ME

13.FALLING IN LOVE

14.IF I WERE YOU

15.MISSING YOU

(全日本語楽曲/収録)



