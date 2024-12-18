＜朝鮮日報＞「弾劾の川」避けて「戒厳の海」へ行った与党



＜東亜日報＞与党「憲法裁判官の追加任命不可」 野党「大統領防御」と批判



＜中央日報＞与野党、大統領代行の「権限」巡り正面衝突



＜ハンギョレ＞尹大統領の弁護団、非常戒厳は「内乱でなく騒乱程度」と妄言



＜京郷新聞＞弾劾審判防ごうとする与党、露骨に尹大統領の「防弾」に



＜毎日経済＞外国人就業者１００万人突破の「明と暗」



＜韓国経済＞サムスンと現代自、ヒト型ロボットの「目」開発で同盟

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