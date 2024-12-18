１８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

１９：００ ユーロ・建設支出

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・経常収支

２２：３０ 米・住宅着工件数

２２：３０ 米・建設許可件数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）



○決算発表・新規上場など



※東証プライム上場：キオクシアホールディングス<285A>

※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか



出所：MINKABU PRESS