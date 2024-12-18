１８日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
１９：００ ユーロ・建設支出
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・経常収支
２２：３０ 米・住宅着工件数
２２：３０ 米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
○決算発表・新規上場など
※東証プライム上場：キオクシアホールディングス<285A>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
１６：００ 英・消費者物価指数
１６：００ 英・小売物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
１９：００ ユーロ・建設支出
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０ 米・経常収支
２２：３０ 米・住宅着工件数
２２：３０ 米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
○決算発表・新規上場など
※東証プライム上場：キオクシアホールディングス<285A>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか
出所：MINKABU PRESS