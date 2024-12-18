１８日の主なマーケットイベント

写真拡大

○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・貿易統計（通関ベース）
１６：００　英・消費者物価指数
１６：００　英・小売物価指数
１６：１５　日・訪日外国人客数
１９：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値）
１９：００　ユーロ・建設支出
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：３０　米・経常収支
２２：３０　米・住宅着工件数
２２：３０　米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

○決算発表・新規上場など

※東証プライム上場：キオクシアホールディングス<285A>
※海外企業決算発表：マイクロン・テクノロジーほか

出所：MINKABU PRESS