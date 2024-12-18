　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比130円安の3万9270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40418.55円　　ボリンジャーバンド3σ
39897.57円　　ボリンジャーバンド2σ
39550.00円　　一目均衡表・転換線
39486.00円　　5日移動平均
39376.58円　　ボリンジャーバンド1σ
39364.68円　　17日日経平均株価現物終値
39270.00円　　18日夜間取引終値
38990.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円　　一目均衡表・基準線
38855.60円　　25日移動平均
38678.05円　　200日移動平均
38474.13円　　75日移動平均
38334.62円　　ボリンジャーバンド-1σ
37813.63円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37292.65円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース