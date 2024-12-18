日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比130円安の3万9270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40418.55円 ボリンジャーバンド3σ
39897.57円 ボリンジャーバンド2σ
39550.00円 一目均衡表・転換線
39486.00円 5日移動平均
39376.58円 ボリンジャーバンド1σ
39364.68円 17日日経平均株価現物終値
39270.00円 18日夜間取引終値
38990.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円 一目均衡表・基準線
38855.60円 25日移動平均
38678.05円 200日移動平均
38474.13円 75日移動平均
38334.62円 ボリンジャーバンド-1σ
37813.63円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37292.65円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40418.55円 ボリンジャーバンド3σ
39897.57円 ボリンジャーバンド2σ
39550.00円 一目均衡表・転換線
39486.00円 5日移動平均
39376.58円 ボリンジャーバンド1σ
39364.68円 17日日経平均株価現物終値
39270.00円 18日夜間取引終値
38990.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38905.00円 一目均衡表・基準線
38855.60円 25日移動平均
38678.05円 200日移動平均
38474.13円 75日移動平均
38334.62円 ボリンジャーバンド-1σ
37813.63円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37292.65円 ボリンジャーバンド3σ
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