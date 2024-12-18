¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×½é²ó¡¢Ä¶ÆÃµÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×»ëÄ°¼Ô¶Ã¤
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/18¡ÛFANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëMBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¡ÊMBS¡§Ëè½µ²ÐÍË24»þ59Ê¬¡Á¡¿TBS¡§Ëè½µ²ÐÍË25»þ28Ê¬¡Á¢¨¤³¤ÎÆü¤Ï25»þ38Ê¬¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ËÜºî¤Ï¡¢ÇÈÀÚÆØ»áºî¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¤Î¼Â¼Ì²½¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÊMMA¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¼ç¿Í¸ø¤¬¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ßÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Î¡ÈÁí¹ç³ÊÆ®µ»MMA¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÓÃÂ©»ý¤Á¤ÇÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÀÄÍÕ¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë´äÀ¥»°Ç·½õ¡ÊÄ¹Ã«Àî¿µ¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë³ÊÆ®µ»³¦¤Î¼ã¤¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÖÂô·ý¿´¡ÊÄØÂÙ²æ¡Ë¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¡£ÀÖÂô¤¬¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«´äÀ¥¤ÎÀÄÍÕ¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢¤¢¤ëÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬2¿Í¡£ÀÖÂô¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢´äÀ¥¤ò²¥¤ëÀÄÍÕ¤ËÃã¡¹¤òÆþ¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤Î1¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¤ÎÇðÌÚÍª¤À¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Æ±ºî¡£¹ðÃÎ¤Ê¤·¤ÇÇðÌÚ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¤´¤¤¤Î¤ËÄ¶ÆÃµÞ¤â¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍª¤¯¤ó¤¤¤¿¡ª¡©¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡ª¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§MBS¡¦TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¢¡ÌÚÂ¼·Å¿Í¼ç±é¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×
ËÜºî¤Ï¡¢ÇÈÀÚÆØ»áºî¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¤Î¼Â¼Ì²½¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÊMMA¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¼ç¿Í¸ø¤¬¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ßÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Î¡ÈÁí¹ç³ÊÆ®µ»MMA¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡×¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¥ã¥¹¥È¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÓÃÂ©»ý¤Á¤ÇÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÀÄÍÕ¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë´äÀ¥»°Ç·½õ¡ÊÄ¹Ã«Àî¿µ¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢³Ø¹»¤Ç¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë³ÊÆ®µ»³¦¤Î¼ã¤¥¹¥¿¡¼¡¦ÀÖÂô·ý¿´¡ÊÄØÂÙ²æ¡Ë¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¡£ÀÖÂô¤¬¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«´äÀ¥¤ÎÀÄÍÕ¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢¤¢¤ëÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬2¿Í¡£ÀÖÂô¤ÎÆ°²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢´äÀ¥¤ò²¥¤ëÀÄÍÕ¤ËÃã¡¹¤òÆþ¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤Î1¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¤ÎÇðÌÚÍª¤À¤Ã¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Æ±ºî¡£¹ðÃÎ¤Ê¤·¤ÇÇðÌÚ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¤´¤¤¤Î¤ËÄ¶ÆÃµÞ¤â¤Ê¤ó¤Æ¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍª¤¯¤ó¤¤¤¿¡ª¡©¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡ª¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§MBS¡¦TBS
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û