ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëŽ¢ÆüÂçŽ£Î¢ÌÌ»ËŽ¤Â³È¯¤¹¤ëÉÔ¾Í»ö¤Î¿¼¹ï
2023Ç¯7·î11Æü¤ÎÎÓ¿¿Íý»ÒÍý»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüÂç²þ³×¡×µ¼Ô²ñ¸«¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
ÅÄÃæ±ÑÔèÍý»öÄ¹ÂÎÀ©¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯7·î¡¢ºî²È¡¦ÎÓ¿¿Íý»Ò»á¤òÍý»öÄ¹¤Ë·Þ¤¨¤¿ÆüËÜÂç³Ø¡£²þ³×¤¬¿Ê¤à¤«¤Ë¤ß¤¨¤¿¿·ÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉôÌôÊª»ö·ï¡¢½ÅÎÌµóÉô¡¦Î¦¾åÉô¡¦¥¹¥±¡¼¥ÈÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÈï³²³ÛÌó1²¯1500Ëü±ßÄ¶¡×¤â¤Î¶âÁ¬ÉÔ¾Í»ö¤Ê¤É¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¾å°´¤µ¤ì¤¿¡ØËâ·¢¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÆüÂçÄë¹ñ¡×¶½Ë´¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤Î¡ØÃÏÌÌ»Õ¡ÙÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÂð¾Þºî²È¤Î¿¹¸ù»á¤¬¡¢Îß·×120Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Àï¸å¤Î¡ÖÆüÂç¡×Î¢ÌÌ»Ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜºÇÂç¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹»äÂç¤Ç¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ½ñ¤ò¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾²¬¸¦²ð»á¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¤Î¡ÖÆüÂçÎ¢ÌÌ»Ë¡×
»ù¶ÌÍÀ»ÎÉ×¤Ë¾®º´Ìî¸¼£¡¢µö±ÊÃæ¤Ë»ÊÇ¦¡Ä¡Ä¡£Àï¸åºÇÂç¤ÎÀ¯³¦¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤«¤éË½ÎÏÃÄÁÈÄ¹¤Þ¤Ç¡¢´¬Æ¬¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÒËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¤Ê´Ø·¸¼Ô¡Ó°ìÍ÷¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Ì¾Á°¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¤³¤ÎµðÂçÁÈ¿¥¤Î¡ÖËâ·¢¡×¤Ö¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
16³ØÉô86³Ø²Ê¤òÍÊ¤·¡¢7Ëü¿ÍÍ¾¤Î³ØÀ¸¤òÊú¤¨¡¢120Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ò¼Ò²ñ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹ñÆâºÇÂç¤Î»äÎ©Âç³Ø¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
2021Ç¯¤ËÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬Å¦È¯¤·¤¿¡¢°å³ØÉôÉíÂ°ÈÄ¶¶ÉÂ±¡¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨·×²è¤ò¤á¤°¤ëÇØÇ¤»ö·ï¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Ã¦ÀÇ»ö·ï¤Ç¡¢5´ü13Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ±Âç³Ø¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÆüÂç¤Î¼óÎÎ¡×¤³¤È¡¢ÅÄÃæ±ÑÔè¡¦¸µÍý»öÄ¹¡ÊËÜÇ¯1·î¤Ë»àµî¡Ë¤¬¼ºµÓ¤·¡¢Âç³Ø¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÅÄÃæÂà¿Ø¸å¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô°÷¤Ë¤è¤ëÌôÊª»ö·ï¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Î¡È±£ÊÃÂÎ¼Á¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹Âç³Ø¤òÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¿¡ÈÉÂÍý¡É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¤Î¡ÖÆüÂçÎ¢ÌÌ»Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÉÂÍý¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Íý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2008Ç¯¤«¤é¼ºµÓ¤¹¤ë2021Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Ç¯´ÖÌó2500²¯±ß¤â¤ÎÍ½»»¤òº¹ÇÛ¤·¡¢Ìó1300¿Í¤ÎÂç³Ø¿¦°÷¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿Á°½Ò¤ÎÅÄÃæ¤À¡£¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢ÆüÂç¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤Î¥ï¥ó¥Þ¥óÍý»öÄ¹¤Î¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤È¤â¡¢¡Ö¿÷·Á¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿ÍÊª¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£
¡ÖÆüÂçÃæ¶½¤ÎÁÄ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸ÅÅÄ½ÅÆóÎÉ¡Ê¤¸¤å¤¦¤¸¤í¤¦¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤äÌÀ¼£Âç³Ø¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×»äÂç¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀïÁ°¤Î¡ÖË¡Î§ÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸å¡¢ÆüÂç¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸ÅÅÄ¤Ï¡¢µìÀìÌç³Ø¹»¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦ÅªÁí¹çÂç³Ø¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Íý·Ï¤Î³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤òÃæ¿´¤ËÁýÀß¡£¤ï¤º¤«10Ç¯¤Ç¡¢ÆüÂç¤Î¼ýÆþ¤ò100ÇÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1958Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¿·Àß¤·¤¿ºÇ¹â¥Ý¥¹¥È¡¢¡Ö²ñÆ¬¡×¤Ë½¢¤¡¢¡ÖÆüÂç¤ÎÅ·¹Ä¡×¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1962Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¯´±ºâ¤Î½ÅÄÃ¤«¤é±¦Íã¤Þ¤Çµê¹ç¤¹¤ëÊÝ¼éÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜ²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ä³Ø½õÀ®À©ÅÙ¡×¤Î¿·Àß¤ò»þ¤ÎÀ¯ÉÜ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤¿¡£
Ãø¼Ô¤¬¤¿¤É¤ë¸ÅÅÄ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÆüËÜ»ä³Ø»Ë¡×¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÅÅÄ¤Ë»ä½Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤Ë¡ÖÆüÂç¤Î¼óÎÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÁ°½Ð¤ÎÅÄÃæ±ÑÔè¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ±ÑÔè¤Î¡Ö¸¢ÎÏ¤Î¸»Àô¡×
ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÆüÂçÁêËÐÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³ØÀ¸²£¹Ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÅÄÃæ¤ÏÂ´¶È¸å¡¢³Ñ³¦¤Ø¤È¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢ÆüÂç¤Î¿¦°÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüÂç¥È¥Ã¥×¤¬¡¢ÅÄÃæ¤ÈÆ±¤¸¤¯¿¦°÷¤«¤é¿È¤òµ¯¤³¤·¡Ö²ñÆ¬¡×¤Ë¤Þ¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¸ÅÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¤¬³ØÀ¸²£¹Ë¤À¤Ã¤¿º¢¤«¤éÈà¤ËÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¸ÅÅÄ¤Ï1969Ç¯¡¢ÅìÂç¤Î¤½¤ì¤ÈÊÂ¤Ó¾Î¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüÂçÊ¶Áè¡×¤Ç¡¢2Ëü5000¿Í¤Î³ØÀ¸¤«¤éµêÃÆ¤µ¤ì¡¢²ñÆ¬¤ÎºÂ¤«¤éÂà¤¡¢ÍâÇ¯¤Ë¼º°Õ¤Î¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËÅÄÃæ¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÊ¶ÁèÄÙ¤·¡×¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢1973Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢±¿Æ°Éô¤ò½ê´É¤¹¤ë¡ÖÊÝÂÎ¿³¡×¡ÊÊÝ·òÂÎ°é¿³µÄ²ñ¡Ë¤Î»öÌ³¶É¡¢¡ÖÊÝ·òÂÎ°é»öÌ³¶É¡×¤Ë¶ÐÌ³¡£ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¾¸°®¤¹¤ë½Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢½ÐÀ¤¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤éÆüÂçËÜÉôÄ¾³í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î±¿Æ°Éô¤òÅý³ç¤¹¤ëÊÝÂÎ¿³¤ÈÊÝ·òÂÎ°é»öÌ³¶É¤Ë²Ã¤¨¡¢120Ëü¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÍÊ¤·¡¢Âç³Ø±¿±Ä¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¹»Í§²ñ¡×¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Î¸¢ÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄÃæ¤Ï1996Ç¯¡¢¤½¤Î¸å¡¢3´ü9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¿¼ÂÎÏÇÉÁíÄ¹¡¢荑ºß¹¬°Â¤ÎÁíÄ¹Áªµó¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÀ¤³¹Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢1999Ç¯¤ËÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤ÎÊÝ·òÂÎ°é»öÌ³¶É¤Î¥È¥Ã¥×¡Ê¶ÉÄ¹¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢2002Ç¯¤Ë³Ø¹»Ë¡¿ÍNo.2¤Î¾ïÌ³Íý»ö¤Ë¾º¿Ê¡£¤½¤·¤Æ2005Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹»Í§²ñ¡×¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢¤¡¢³ØÆâ¤Î¸¢ÎÏ¤ÈÍø¸¢¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤ËÅÄÃæ¤Ï¡¢荑ºß¤È¤¿¤â¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¼«¤é¤ÎÐúÑ´¤È¤Ê¤ë³ØÉôÄ¹¤é¤òÁíÄ¹Áª¤ËÃ´¤®¡¢2008Ç¯¤ËÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÁíÄ¹¤òÂç³Ø¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ë¡ÖÁíÄ¹À©¡×¼«ÂÎ¤òÇÑ»ß¤·¡¢¡ÖÅÄÃæÄë¹ñ¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÄë²¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢»ä½Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÅÄ¤ËÊï¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¯´±ºâ¤«¤é±¦Íã¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤Ë¤¤¤¿¤ëÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼¿åÌ®¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢µðÂçÍø¸¢¤È²½¤·¤¿ÅÄÃæÄë¹ñ¡¦ÆüÂç¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ¾ÝÌµ¾Ý¤¬·²¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢¸ÅÅÄ¤ÈÅÄÃæ¤È¤¤¤¦¡¢¶¯Îõ¤Ê¸¢ÎÏ»Ö¸þ¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¹ëÏÓ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿2¿Í¤Î¡Ö²øÊª¡×¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÎáÏÂ¤Ë»ê¤ëÆüÂç¤ÎÎ¢ÌÌ»Ë¤ò³è¼Ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅÄÃæÄë¹ñ¤Ï2021Ç¯¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇØÇ¤»ö·ï¤ÈÃ¦ÀÇ»ö·ï¤ÇÊø²õ¤¹¤ë¡£
Ç¯¾¦Ìó300²¯¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÆüÂç»ö¶ÈÉô¡×¤Î¼ÂÂÖ
¤½¤ì¤é¤Î»ö·ï¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Î´ÎÀù¤ê¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÆüÂç»ö¶ÈÉô¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢»ö·ï¸å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÉô¾Ú¸À¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤Î¡Ö±ôÉ®¤«¤é¥í¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡×¤ò°·¤¤¡¢300²¯±ß¶á¤¤Ç¯¾¦¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÊÌ©¤Ê¼èºà¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüÂç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤òÍÊ¤·¡¢Â¿³Û¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î»äÎ©Âç³Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤À¡£
ÅÄÃæÍý»öÄ¹ÂÎÀ©²¼¤ÇÊ®¤½Ð¤·¤¿°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤¢¤¤¤À»ä³Ø¤ËÁã¿©¤Ã¤Æ¤¤¿Âç³Ø¤È¼è°ú¶È¼Ô¤È¤ÎÍø¸¢¹½Â¤¤ò¤â¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆüÂç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î»äÎ©Âç³Ø¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿¶¦ÄÌ¤ÎÉÂ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÅÄÃæ¤¬¼ºµÓ¤·¡¢ÆüÂç¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÍâÇ¯¤Î2022Ç¯¡¢Âè14ÂåÍý»öÄ¹¤Ë¡¢Æ±Âç·Ý½Ñ³ØÉô½Ð¿È¤Ç¡¢¿Íµ¤ºî²È¤ÎÎÓ¿¿Íý»Ò¤¬½¢¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤´¾µÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¤¬¡¢Âç³ØÆâ³°¤«¤éºþ¿·¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¼¹¹ÔÉô¤Ï¡¢ÅÄÃæÂÎÀ©¤Î°ìÁÝ¤Ë¹´Å¥¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢³ØÆâ¤Ë¿·¤¿¤Êº®Íð¤ò¾·¤¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹µ¡Ç½¤ò¼º¤¤¡¢ÌÂÁö¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤ì¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤Î¤¬2023Ç¯¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Å¦È¯¤·¤¿¡ÖÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô°÷¤Ë¤è¤ëÌôÊª»ö·ï¡×¤È¡¢»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤«¤ì¤¿ÎÓÍý»öÄ¹¤éÆüÂç3¼óÇ¾¤Ë¤è¤ë¡Ö±ê¾å²ñ¸«¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»öÌ³¶ÉÄ¹²ñµÄµÄ»öÏ¿¡×¤Ê¤É¤ÎÆâÉô»ñÎÁ¤ä¡¢Á°¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô´ÆÆÄ¡¢ÆüÂç´´Éô¿¦°÷¤é´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÌôÊªÌäÂê¤¬³ØÆâ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿ÃÊ³¬¤«¤é¡¢»ö·ï²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òÃ°Ç°¤ËÄÉ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÓ¼¹¹ÔÉô¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î·çÇ¡¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÆâÉô¤Îº®Íð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ü¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÌôÊªÌäÂêÈ¯³Ð¤«¤é¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ò¡ÖÇÑÉô¡×¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢ÆüÂç¼¹¹ÔÉô¤Î¡¢ÌÂÁö¤ËÌÂÁö¤ò½Å¤Í¤ë¤µ¤Þ¤ä¡¢¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë³ØÆâ¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÌÜ¤òÊ¤¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Ï¡Òñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿Íý»öÄ¹¤ÎÎÓ¿¿Íý»Ò¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ÀÍÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤ÏÌÂÁö¤Î¸µ¶§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ó¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦ÃÇ¤¸¤ë¤Î¤À¡£
ÌäÂê¤Ï»ö·ï¤äÉÔ¾Í»ö¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤±¤Æ¤âÆüËÜºÇÂç¤Î¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÆüÂç¤Î¼óÇ¾¿Ø¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌôÊª»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüÂç¤Ï´°Á´¤Ë¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
Â¾¤ÎÂç³ØÉÔ¾Í»ö¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿¼¹ï¤µ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤¿¤Î·ÐºÑ»ö·ï¤ò¼èºà¤·¡¢JAL¤äJR¡¢¤½¤·¤Æ¼óÁê´±Å¡¤Ê¤É¡¢µðÂçÁÈ¿¥¤ÎÉÂÍý¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬È¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢135Ç¯¤ËµÚ¤ÖÆüÂçÎ¢ÌÌ»Ë¤Î¼èºà¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±Âç¤¬¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
ÆüÂç¤Ï¸Å¤¯¸ÅÅÄ½ÅÆóÎÉ¤äÅÄÃæ±ÑÔè¤Î»þÂå¤«¤é¸¢ÎÏÆ®Áè¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÎÓÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤à¤·¤í¹ëÏÓ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¸ÅÅÄ¤äÅÄÃæ»þÂå¤Î¤Û¤¦¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¡¢¼óÇ¾¤¿¤Á¤Î¤ªÁÆËö¤Ö¤ê¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂç³ØÉÔ¾Í»ö¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¿¼¹ï¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¤¤¤«¤ËÀµ¹ô¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢ÌôÊª»ö·ï¤Î¸å¤â¡¢½ÅÎÌµóÉô¤äÎ¦¾åÉô¡¢¥¹¥±¡¼¥ÈÉô¤Î»ØÆ³¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë²£ÎÎµ¿ÏÇ¤ä¡¢¥é¥¯¥Ó¡¼Éô°÷¤Ë¤è¤ëÂçËãÌäÂê¤Ê¤ÉÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÌôÊª»ö·ï¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎÓ¼¹¹ÔÉô¤Î¤ªÁÆËö¤ÊÂÐ±þ¤ä¡¢±£ÊÃÂÎ¼Á¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÆüÂç¤Ç¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ³Ø»Ö´ê¿ô¤¬²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âÈà½÷¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÇ¤¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜ½ñ¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¸å¤â¡¢¸½ÂÎÀ©¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤À¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÂç³Ø¤ÎÌ¤Íè¤òÈá´Ñ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡ÊÀ¾²¬ ¸¦²ð ¡§ ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë