Koki,が主演を務める映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』が、2025年3月20日(木)/5月1日(木)に2部作連続で公開される。今回、新キャストとして佐藤二朗の出演、第2弾ティザービジュアル、特報映像が解禁された。【写真】超クセツヨ店長を演じる佐藤二朗ほか場面カット【4点】2018年から「LINEマンガ」で連載され、46カ月連続で読者数ランキング1位を獲得、さらに2021年間ランキング(女性編)第1位に輝いた、韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』(yaongyi著)。

地味で冴えない容姿から学校でいじめられ、やがて不登校になってしまう主人公・谷川麗奈(たにかわ れいな)。しかし、メイクとの運命の出会いが彼女を大きく変えていく。ゼロからテクニックを学んで努力を重ねた結果、誰もが振り向く<女神>へと大変身。過去の自分と決別して完璧な人生を再スタート!と意気込む麗奈だったが、思いがけないアクシデントから同じクラスの男子・神田俊(かんだ しゅん)にすっぴんの秘密を見抜かれ、そこから予想だにしない波乱の展開が巻き起こっていく。本編全223話の長期連載された原作をベースに、日本オリジナルの要素を入れて『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』として、3月20日(木)、5月1日(木)に2部作連続公開される。(配給/ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント)今回、色気より寒気!と豪語するほどのホラー大好きヲタクの一面をもつ主人公・麗奈(Koki,)が、すっぴん姿でこっそり通うホラーレンタルショップ「デビルパイ」の超クセツヨ店長・依田茂通(よだ しげみち)役として、佐藤二朗の出演が決定した。茂通は麗奈のトップシークレットを知る数少ない人物の一人であり、麗奈にとって心置きなくホラートークができる親友のような存在。ホラー好きという共通点をもつ麗奈と俊を引き合わせようと、茂通の恋のキューピッド作戦が同時に始まっていく。Koki演じる麗奈と息ぴったりの軽妙な掛け合いを見せ、毎シーンを笑いに包む佐藤が演じる茂通は、実は原作には登場しない役で、当時高校生だった脚本家・鈴木すみれが、佐藤をイメージして当て書きしたキャラクター。佐藤自身も「こんなにセリフが入ってきやすいのは、三谷幸喜さん以来!」と絶賛するほど、佐藤二朗節炸裂の真骨頂を見せている。さらに、キュートでPOPな映画の世界観を表現した、雑誌のカバー風デザインの第二弾ティザービジュアルと、特報映像も解禁された。▼佐藤二朗(依田茂通 役)コメント高校生のこんなキラキラしたラブストーリーに、こんなオジサンを呼んで頂けて光栄です。そして、当時10代の脚本家・鈴木すみれさんが原作にはない役で、僕に当て書きをしてくれたということ。背筋を伸ばし、さらにはKoki,さんのチャーミングさに鼻の下を伸ばし、撮影にのぞみました。是非ご期待を。『女神降臨 Before 高校デビュー編』3月20日(木)、『女神降臨 After プロポーズ編』5月1日(木)が2部作連続公開配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント