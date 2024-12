「英国王室は“次男”が厄介」という見方はいまや定番となった。今回の主役はチャールズ国王の次男ヘンリー王子ではなく、エリザベス女王の次男アンドリュー王子である。「側近」とも呼ばれた中国人実業家のスパイ疑惑により、「役に立つ阿呆」という身も蓋もない“称号”を与えられる羽目になってしまったようだ。

MI5が「国家安全保障に危険をもたらす」と判断

英国政府が「スパイ」と目した中国人実業家は50歳の男性。21年11月に英国の国境で国境警備当局の尋問を受けた後、23年に北京発ロンドン行きの飛行機から降ろされ、翌月に英国への入国禁止が通知された。

エリザベス女王も泣いている

この男性が「英国の国家安全保障に危険をもたらす」と判断したのはMI5、入国禁止を決定したのは当時のスエラ・ブラヴァマン内相である。男性は自身のデータ保管を阻止する訴訟を起こしたが控訴審で敗訴。23年には入国禁止の決定を不満として特別移民上訴委員会に訴えを起こしたが、今月12日の判決は入国禁止の維持だった。

この時に公開された裁判文書は男性の名前を「H6」と称している。21年に尋問を受けた際にH6はスマートフォンなどを提出していた。そこから見つかったメールにより、接触していた人物はアンドリュー王子のアドバイザーであるドミニク・ハンプシャー氏だったことがわかった。

裁判文書によると、ハンプシャー氏は21年、アンドリュー王子との電話会談を控えたH6に「重要:期待をマネージすること。あまりにも高い期待を抱かせないようにすることがとても大切です。彼は絶望的な状況にあり、何にでもしがみつくでしょう」と助言するメールを送っていた。

エプスタイン疑惑で窮地に陥った王子

この「絶望的な状況」が、エプスタイン疑惑や関連する裁判など、社会的立場と経済状況の双方であったことは想像に難くない。19年8月に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告の“友人”だったアンドリュー王子が、01年に当時17歳のヴァージニア・ジュフリーさんと行為に及んだという疑惑は、15年から本格的に表面化していた。

アンドリュー王子は19年、BBCのインタビュー番組で辻褄が合わない言い訳を繰り返すなどして、英国民とエリザベス女王の信頼を失った。この際に公務からの全面撤退が発表されたが、21年8月にジュフリーさんが米国でアンドリュー王子を訴えたこと(翌年和解)を契機に、軍の名誉職などの役職を返上。「殿下(HRH)」の称号も使用を停止された。

事実上の完全引退となった後は、自宅であるロイヤル・ロッジをめぐり、維持費の捻出問題や、“格下”のフロッグモア・コテージへの転居を求めるチャールズ国王との攻防などが断続的に報じられていた。要するに、外国人スパイに付け入られる隙だらけだったというわけだ。

ロンドンに拠点を置く企業の取締役

王族と外国人実業家の交友関係をすべて咎めていてはキリがない。だが、H6のスマホからは、中国共産党中央委員会傘下の情報機関である「統一戦線工作部」 と直接交わしたメールや、「戦略に関する中国大使館からの質問」のメールも見つかり、最初の入国禁止決定時には「統一戦線工作部に代わって『秘密裏に欺瞞的な活動』に従事したとみなされた 」との発表があった。入国禁止を維持した先日の判決でも「中国政府、中国共産党、統一戦線工作部との関係を故意に隠蔽した」と指摘されている。

そこで気になるのはH6の正体だ。当初はどのメディアもアンドリュー王子の「側近」やH6と報じていたが、16日に高等法院が実名の公表を許可。ダン・ジャーヴィス国務大臣(安全保障担当大臣)が議会で「ヤン・テンボ(楊騰波)」と明らかにした。

1974年に中国で生まれたヤン氏は、02年に初めて英国を訪れ、ヨーク大学で修士号を取得。05年にコンサル会社を立ち上げ、英国に定住していた。複数社の取締役と、英中の貿易促進に関するNPO「48 Group Club」の名誉会員も務め、アンドリュー王子が設立した起業家支援プラットフォームを中国に広げた「Pitch@Palace China 」が17年にスタートした際は、共同創設者に名を連ねている。さらに中国のウェブサイトには、中英企業家峰会、中英企業家連合会、英国中華総商会、第15回世界華商大会工作委員会、雲南欧州商会など関連する組織の名前がずらりと並ぶ。

裁判文書の公表直後にH6の素性を割り出していたRadio Free Asiaの記事は「北京とのつながりをほとんど隠さなかった長年の活動家」と表現した。記事によれば、中国CCTVで放送されたヤン氏のデスクには、元英首相のテリーザ・メイ氏とデービッド・キャメロン氏それぞれと撮影した写真が飾られていたという。

「H6」が匿名の権利を放棄した理由

英中間ではスパイ摘発合戦が激しさを増す一方だ。英国では5月に香港経済貿易代表部の幹部を含む3人が逮捕され、うち1人の英国人男性は仮釈放の直後に公園で不審死を遂げた。中国では6月にMI6のスパイとして中国政府職員の男女2人が逮捕されている。

そんなきな臭い状況でまんまと“主役”になってしまったアンドリュー王子は、ヤン氏への判決後に緊急声明を発表。英国政府の助言に従って接触を絶ち、「公式ルートを通じてその人物と会ったが、機密事項については一切話し合わなかった」と釈明した。

とはいえ、それを信じられるかは微妙なところだ。ハンプシャー氏のメールには「あなたの指導により、私たちはウィンザーの家に関係者を目立たず出入りさせる方法を見つけました」という、英国政府が頭を抱えたであろう物騒なお礼も書かれていた。そしてそのメールを受けとったヤン氏は「(王子が)最も信頼する側近を除けば、あなたはとても多くの人々が望んでいるポジションの最上位にいる」人物なのだ。

一方でヤン氏も、実名公表に合わせて声明を発表。「私は間違ったことや違法なことを何もしておらず、英内務省が私に抱いている懸念には根拠がありません。私が『スパイ』であると広く伝えられている説明は完全に事実ではありません」と全面否定した。

匿名である権利を自ら放棄 した理由は「メディアによる憶測や誤報があまりに多いため」としている。判決後、実名公表を求める声は大きく、右派政党リフォームUKの議員が議員特権で明らかにすると発言していた。

さらに中国側は、外務省の報道官が「このように不当な誇大宣伝に反論する価値はない」と発言するなど、疑惑を一蹴している。

中国との浅からぬ関係

アンドリュー王子と「貿易」の関係は、かつて10年にわたり英国の貿易大使(貿易・投資担当の英国特別代表)を務めていた頃に遡る。エプスタイン元被告を含む交友関係が問題視されたため11年に辞任したが、英紙「デイリー・メール」によると、10年に発足したキャメロン政権が中国と親密になると頻繁に訪中していたという。

『見えない手 中国共産党は世界をどう作り変えるか』の共同執筆者であるマレイケ・オールバーグ氏はメール紙に対し、「自分が利用されることを許しているように見える典型的な『役に立つ阿呆』」と辛辣な言葉でコメントした。

また、これまで蓄えた金額やエリザベス女王から相続した遺産額など、アンドリュー王子の財政状況には不明点が多いという報道も度々あった。

王室作家のロバート・ハードマン氏が11月に出版したチャールズ国王の伝記『Charles III: New King. New Court. The Inside Story』 の増補改訂版によると、ロイヤル・ロッジの莫大な維持費には、王室が保有するコレクションの保護費用も含まれているという。

それでもアンドリュー王子は、国際貿易での人脈に関連した「代わりの収入源」を見つけたため、年間100万ポンド前後と推測される生活費を含め、すべて支払うことができると繰り返し主張していた。だがそれ以外にも、ジュフリーさんとの裁判にかかった弁護士費用や和解金などを合わせると、かなりの金額が必要な状況が続いていると考えられる。

生活費削減、クリスマス不参加

この「国際貿易での人脈」がそのままヤン氏だとは断言できない。アンドリュー王子に近づく「代わりの収入源」はこれまでも大勢いたからだ。ただし、その顔ぶれは英誌のコラムで「友人関係の趣味は昔から悪かったと言っても過言ではない」と一刀両断されるようなものである。

前述の伝記本は、チャールズ国王が近頃、アンドリュー王子の生活費の削減と、私設警備員への支払い中止を指示したことも明らかにした。ロイヤル・ロッジの件はチャールズ国王が譲歩したとも報じられていたが、新たな「代わりの収入源」が見つからなければ再び退去待ったなしの状況になると示唆している。

さらに16日には、ロイヤルファミリーが集まるサンドリンガム・ハウスでのクリスマスに、アンドリュー王子が参加しないことも報じられた。英メディアによれば「名誉ある形で退く」とのことだが、出禁を言い渡されたのかは不明だ。ともあれ「溺れる者は藁をもつかむ」状況になる前に、おとなしく引っ越しを受け入れ、この先は静かに隠居することが最良の策であることは間違いないだろう。

デイリー新潮編集部