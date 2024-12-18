½©¸µ»Ê¸µµÄ°÷¤ÎºÛÈ½¤Ë¤â½ÅÂç±Æ¶Á¤«¡¡µª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó»ö·ï¤Ç¾ÚµòºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö·ò¹¯¥¢¥×¥ê¡×
¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤Ï¿®ÍÑÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡Ä¡£¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡Ê£É£Ò¡Ë¤ò½ä¤ë±ø¿¦»ö·ï¤Ç¡¢ÍºáÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ðÃæ¤Î½©¸µ»Ê¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ëàµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó»ö·ïá¤¬¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÕÅ¾È½·è¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½©¸µ»á¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î£É£Ò»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î¸µ¸ÜÌäÂ¦¤«¤é¸½¶â¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼ýÏÅ¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢°ì¿³¡¢Æó¿³¤È¤â¤ËÄ¨Ìò£´Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¡¢¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì´Ó¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¤¤Ä½Ð¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Âç¤¤¯¶ÉÌÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó»ö·ï¤ÎÈ½·è¤À¡£
¡¡°ì¿³¤«¤é½©¸µ»á¤ÎÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëàÌµºáÀÁÉé¿Íá¤³¤È¹°ÃæÆ×°ìÏºÊÛ¸î»Î¤Ï£±£·Æü¡¢½©¸µ»á¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡ÖÏÂ²Î»³¤Î»ö·ï¤ÇÌµºáÈ½·è¤¬½Ð¤¿¡£¸¡»¡¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤òÍºá¤Î¾Úµò¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó»ö·ï¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï¸µºÊ¤Î¿ÜÆ£Ááµ®Èï¹ð¤¬Ìîºê¹¬½õ¤µ¤ó¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤¹¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤Ç£é£Ð£è£ï£î£å¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤ÎµÏ¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£Æ±¥¢¥×¥ê¤ÏÊâ¿ô¤äÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ê¤É¤ò¼«Æ°Åª¤ËµÏ¿¤·¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£¿ÜÆ£Èï¹ð¤ÏÈÈ¹ÔÅöÆü¤Ë£±³¬¤È£²³¬¤ò£·²ó¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉáÃÊ¤È°ã¤¦¹ÔÆ°¤À¤È¤·¤Æ¡¢¾ÚµòÄó½Ð¤·¡¢ºÛÈ½½êÂ¦¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡½©¸µ»á¤Î»ö·ï¤Ç¤â¸½¶â£³£°£°Ëü±ß¤Î¼õ¤±¼è¤ê¾ì½ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¸µ¸ÜÌäÂ¦¤ÏµÄ°÷²ñ´Û¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½©¸µ»á¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¹ñ¸òÉûÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹ñ¸ò¾ÊÆâ¤Ë¤¤¤Æ¡¢£é£Ð£è£ï£î£å¤ò´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤Ç°ÜÆ°µÏ¿¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾Úµò¤È¤·¤Æ¡¢Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÛÈ½½êÂ¦¤Ï¡Ö¡ÊµÏ¿¤Ï¡Ë¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔºÎÍÑ¤È¤·¡¢Â£ÏÅÂ¦¤Î¾Ú¸À¤À¤±¤òºÎÍÑ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¼Ì¿¿¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ·×¤ä£é£Ð£è£ï£î£å¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÄ°÷²ñ´Û¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ø¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Íý¶þ¡£¤È¤³¤í¤¬ÏÂ²Î»³¤Î»ö·ï¤Ç¸¡»¡¤ÏÍÎÏ¤Ê¾Úµò¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤¿¡×¡Ê¹°Ãæ»á¡Ë
¡¡¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î»ö·ï¤ÇºÛÈ½½ê¤Ï£·²ó¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌîºê¤µ¤ó¤Î»¦³²¤ÈÌµ´Ø·¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤ÎµÏ¿¤ÏÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½©¸µ»á¤Î»ö·ï¤Ç¤â¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¤ÎµÏ¿¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¤È¤Î¼çÄ¥¤Ç¡¢¹°Ãæ»á¤Ï¡Öº£¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂêÅÀ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½©¸µ»á¤â¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»ä¤ÏÇ§¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬È½·è¤Ç¤¤ë»ÊË¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤¾Úµò¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¡¢Ìµºá¤òÁÊ¤¨¤¿¡£