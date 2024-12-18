¡ÚÂÎÁà¡ÛÂ¼¾åçý°¦»á¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØÃÄÂÎ¥á¥À¥ë¡×¤Ø¾å¡¹È¯¿Ê¡¡¥Ñ¥êÂåÉ½Àª¤âËÜÉôÄ¹¤ÎàÄ¾ÀÜ»ØÆ³á¤Ë´¶·ã
¡¡ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤ÎÂÎÁà½÷»Ò¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Â¼¾åçý°¦»á¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¼êÏÓ¤Ë¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤«¤é¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¼ïÌÜÊÌ¾²±¿Æ°¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼¾å»á¤Ï£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»ÒÂåÉ½¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ë»²²Ã¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç£¸°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÂ¼ÍÚ¹á¡Ê£±£¶¡á¤Ê¤ó¤Ð¥¯¡Ë¡¢²¬Â¼¿¿¡Ê£±£¹¡áÁê¹¥¥¯¡Ë¤é¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡¢Â¼¾å»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ê¹ñºÝÂç²ñ¤ò¡Ë¤¹¤´¤¯·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡£¡ÊÂ¼¾å»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Ë¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£çý°¦¤µ¤ó¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾²¤ÈÄ·ÇÏ¤È¤«¡¢½ÖÈ¯ÎÏ·Ï¤Î¤È¤³¤í¤ò¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤âÌÀ¤ë¤¯Îý½¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ËÂº·É¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡ÂÎÁà½÷»Ò¤Î¸ÞÎØÃÄÂÎ¥á¥À¥ë¤Ï¡¢£±£¹£¶£´Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤ÎÆ¼¤¬ºÇ¸å¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎµÜÅÄãù»Ò¡Ê½çÂç¡Ë¤¬°û¼ò¤ÈµÊ±ì¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¼Âà¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢£¸°ÌÆþ¾Þ¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å»á¤Ï¡¢£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÃÄÂÎ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÀßÄê¡£¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂÎÁà½÷»Ò¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿»Ò¤¿¤Á¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í½Áª¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÎý½¬¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£¿·¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£