フジテレビのドラマ『パリピ孔明』が映画化され、『パリピ孔明 THE MOVIE』として2025年4月25日に全国公開されることが決定した。向井理、上白石萌歌、ディーン・フジオカ、森山未來ら豪華出演陣が再集結し、新たに神尾楓珠、詩羽(from 水曜日のカンパネラ)が参加する。原作は『ヤングマガジン』(講談社)で連載中の同名漫画。三国志の天才軍師・諸葛孔明(しょかつ こうめい/向井)が現代の渋谷に転生し、アマチュアシンガーの月見英子(上白石)の夢を叶えるため、軍略を駆使して奮闘する物語。昨年秋に放送されたドラマはSNSで大反響を呼び、最終話ではトレンド1位に輝いた。

今回の映画の舞台は、史上最大の音楽バトルフェス『ミュージックバトルアワーズ2025』。日本を代表する三大音楽レーベルが競い合う中、孔明と英子の前には三国時代の孔明の最大のライバル・司馬懿(しばい)の末裔、司馬潤(しば じゅん/神尾)が立ちはだかる。さらに、潤の妹・shin(しん/詩羽)も参戦し、圧巻の歌唱シーンを披露する。向井は「まるでフェスに参加しているような気分になれる作品。孔明もドラマからさらにパワーアップしています」と意気込み、上白石は「音楽の持つパワーを全身で受け取ってもらえるとうれしい」とコメントした。神尾は「原作も好きだったので参加できてうれしい」と参戦を喜び、詩羽は「シンというキャラクターに愛情深く寄り添いました」とそれぞれ映画への期待感を示した。映画では総勢50人以上のミュージシャンとダンサーが集結し、6000人規模の観客を動員して撮影されたライブシーンが見どころとなる。まさに本物のフェスさながらの迫力がスクリーンで味わえる。また、映画公開を記念し、来年2月22日には神奈川・ぴあアリーナMMで「『パリピ孔明 THE MOVIE』キックオフパーティー」が開催されることも発表された。向井、上白石、神尾、ディーンら豪華キャストが登場し、劇中歌やスペシャルトークが披露される予定となっている。◆【原作者 コメント】原作・四葉夕卜氏孔明先生が実写でスクリーンに降臨!いち三国志ファンとしてこれほどうれしいことはありません。今回の映画は完全オリジナルとなっております。素敵な俳優さんと素晴らしい楽曲がパリピ孔明を私の頭を越えた内容にしてくださいました。圧巻のライブシーンは必見。曲が本当に良いです。これもひとえに漫画、アニメ、ドラマと応援してくださった皆さまのおかげです。愛される作品にしていただき感謝申し上げたいと存じます!『パリピ孔明 THE MOVIE』をお楽しみください。It's Party Time!!漫画・小川亮氏想像を遥かに超える迫力のライブシーンがございます!映画館の大画面と音響でご覧になることを強くオススメいたします!◆【向井理 コメント】ドラマの反響も冷めやらぬ中、映画となって再び帰って来られたことを大変うれしく思います。今回は映画ならではのスケールで、パワフルなアーティストやパフォーマーも多数出演します。一番の見どころである史上最大規模となる音楽バトルもあり、まるでフェスに参加しているような気分になれる作品になっています。孔明もドラマから更にパワーアップし“名プロデューサー”として活躍していますが、最大のライバルとなる新たな壁が立ちはだかり、一体どうなってしまうのかー!そうした物語の部分と、珠玉の音楽とパフォーマンスをぜひ映画館の大スクリーンと素晴らしい音響で体験していただければ幸いです。これからの続報をぜひ楽しみにお待ちください。◆【上白石萌歌 コメント】ドラマに引き続き、月見英子役を演じさせていただきました上白石萌歌です。続編のお話をいただいた時は、もう一度あの世界に飛び込める!という喜びと、背筋がしゃんと伸びるような気持ちで胸が熱くなりました。今回、映画を作るにあたって新たにお迎えしたスペシャルな皆さまとともに、さらにパワーアップした「パリピ孔明」をお届けできると思います。音楽のもつ凄まじいパワーを、映画館で全身で受け取っていただけるとうれしいです。おたのしみに!◆【神尾楓珠 コメント】「パリピ孔明」は原作も好きでしたし、ドラマも楽しく観ていたので、今回参加することができてうれしいです。オリジナルキャラクターですが、「パリピ孔明」の世界観の中で楽しく演じることができました。向井さんとは、これまでも何度かご一緒させていただく機会はありましたが、今回は孔明のライバルである司馬懿の末裔として、より多くのシーンでご一緒させていただきました。目の前で見る孔明は迫力が凄かったのです。今までにない奇抜なビジュアルも印象的なので、ぜひ楽しみにしてください。◆【詩羽 コメント】『パリピ孔明 THE MOVIE』にshin役として出演させていただきました、詩羽です。ドラマの方では、「詩羽」として少しだけ出演させていただきましたが、まさか映画の方でまた違うキャラクターとしてオファーをいただくとは思っていなかったので、すごくうれしかったです。shinというアーティストがどのような人生を送ってきたのか寄り添いながら演じました。自分とshinが重なるところがあってとても愛情深いキャラクターになったのではないかなと思います。映画でのパフォーマンスも期待してくださるとうれしいです。◆【ディーン・フジオカ コメント】ドラマに引き続き、劉備として、「パリピ孔明」の世界に参加させていただきとても光栄に思います。そして今回もナレーションを務めさせていただきました。史上最大のフェス映画ということで物語の面白さはもちろんのこと、多彩なアーティストたちによるパフォーマンスとともに、音楽の持つ普遍的な力を全身で感じていただける作品になっていると思います。劉備も前作では想像もできなかった形で音楽しています。公開をぜひお楽しみに!◆【森山未來 コメント】映画化おめでとうございます。小林、相も変わらず台本に書かれていない三国志ネタを勝手に散りばめています。周りの人を困らせたかもしれませんし、そもそもちんぷんかんぷんなのだから、そうでもなかったかも知れません。三国志演義を知らなくても楽しめる作品なのだろうと思いますが、わかる人にはより一層楽しんでいただけるかも知れませんし、そうでもないかも知れません。乞うご期待。◆【渋江修平監督 コメント】ドラマを愛してくださった皆さまのおかげで映画化となりました!私自身も作りながら最高に楽しんでいたので、また孔明たちを見られることがうれしくてたまりません。スタッフ一同、この新たなパーティーに真剣に挑みました。そしてなんといっても後半のライブ、豪華な出演者、豪華な舞台、豪華な楽曲!まさしくこれはパーティーです!ぜひ劇場に足を運んでください!これを観たら天下泰平!◆【高木由佳プロデューサー コメント】(※高=はしごだか)「パリピ孔明」がドラマから支えてくださった皆さまのおかげで、なんと映画化されます!今回は、三国時代からの孔明の宿敵・司馬懿の末裔との天才軍師対決!孔明の計略はいかに!? 英子の成長も温かく見守ってください!映画ではドラマよりスケールアップしたド迫力のライブシーンを楽しんでいただきたいです!約6000人のお客さなにご協力いただいたミュージックバトルアワーズのシーンは、圧巻です。本物のアーティストのライブパフォーマンスを大スクリーンで、思いっきりエンジョイしてください!来年のGWは『パリピ孔明 THE MOVIE』で爆アゲましょー!