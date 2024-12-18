ºæ²í¿Í¡¡8Ç¯¤Ö¤ê±Ç²è¼ç±é¡¡¡È¥¯¥»¶¯¡É¤ÊÌòÊÁÉõ°õ¡ª¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤Ç¶¦±é¡¦°æÀîÍÚ¤ÈÉáÄÌ¤ÎÂç¿Í¤ÎÎøÊª¸ì
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê51¡Ë¤¬Íè½©¸ø³«¤Î¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¡Ê´ÆÆÄÅÚ°æÍµÂÙ¡Ë¤Ç¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¼ç±é¤¹¤ë¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß»á¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ºæ¤Ï2017Ç¯¤Î¡ÖDESTINY¡¡³ùÁÒ¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×°ÊÍè¤Î¼ç±é¤Ç¡¢¸¶ºî¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤Û¤É¿´¿ì¡£¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºæ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÇÜÊÖ¤·¤À¡ª¡×¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤¬ÍÌ¾¤ÊTBS¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¶ä¹Ô°÷¤Ê¤É¡¢¥É¤®¤Ä¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢º£ºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÊÌ¤ìÃÏ¸µ¤Î°õºþ²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·Ê¿²º¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡È¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÃË¡É¤À¡£ºÇ¶á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤¤Ê¿ËÞ¤ÊÌòÊÁ¤À¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤ò¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë°õºþ²ñ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢»Å»öÆâÍÆ¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌòºî¤ê¤Ë¤âÇ®¿´¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºæ¤È½é¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ëÅÚ°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö¸¶ºî¤äÂæËÜ¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¾ðÊó¤òÁ´¤Æ¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤½¤Î»ÑÀª¤Ë´¶Éþ¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÍ×µá¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢ºæ¤µ¤ó¤ÈÌò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ÏÎÉ¹¥¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï35Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸Æ±»Î¤Ë¤è¤ë¡ÈÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò°æÀîÍÚ¡Ê48¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢ºæ±é¤¸¤ëÀÄÅÖ·ò¾¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Æ±µéÀ¸¡¦¿ÜÆ£ÍÕ»Ò¡Ê°æÀî¡Ë¤ËºÆ²ñ¡£¿ÜÆ£¤ÏÉ×¤È»àÊÌ¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÆÈ¤ê¿È¤Î2¿Í¤Ï°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°æÀî¤Ï¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤Ç¡¢È¾Âô¤é¤¬ÄÌ¤¦¾®ÎÁÍý²°¤Î½÷¾Ìò¤ò¹¥±é¡£¤½¤ì°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ºæ¤Ï¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ëÀÄÅÖ¤Ï¡¢°æÀî¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿ÜÆ£¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÀÄÅÖ¡×¤È¿®Íê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£°æÀî¤â¡Öºæ¤µ¤ó¤Ï²û¤¬¿¼¤¯¡¢²¹¤«¤¯¤ÆÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Îºæ¤È¡¢°æÀî¤ÎÎø¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡¡¡Ê±öÌî¡¡ÍÚ¼÷¡Ë
¡¡¢ãÆó½Å¿Í³Ê¡¢µ¤Ê¬²°ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¹¥±é¢ä¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤Î¥¯¥»¶¯¶ä¹Ô°÷¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿ôÂ¿¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿ºæ¡£23Ç¯¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡ÖVIVANT¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ïµ¤¼å¤À¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÍÁ³¶¯µ¤¤ÊÊÌ¿Í³Ê¤¬¸½¤ì¤ëÆó½Å¿Í³Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹¥±é¡£12Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥Ï¥¤¡×¤Ç¤Ï¿·³À·ë°á¡Ê36¡Ë±é¤¸¤ë¿·ÊÆÊÛ¸î»Î¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥¢¥¯¤Î¶¯¤¤ÉÒÏÓÊÛ¸î»ÎÌò¡£µ¤Ê¬²°¤Ç¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¤¬¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£