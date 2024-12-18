¡Úµð¿Í¡Û£Æ£Á¹ÃÈåÂóÌé³ÍÆÀ¤Ç¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤É¤¦¤Ê¤ë¡¡¼ã¼ê£³Åê¼ê¤òà°éÀ®ºÆ·ÀÌóá¤ÇÂÐºöºÑ¤ß
¡¡µð¿Í¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâ£Æ£Á¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È£±£·Æü¤ËÈ¯É½¡££µÇ¯°Ê¾åÁí³Û£±£µ²¯±ßÄ¶¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡££²£°£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¢£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡ÖÀð¤ÎÍ×¡×¤Î³ÍÆÀ¤ò°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÀïÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¹ÃÈå¤Îº£µ¨¿äÄêÇ¯Êð¤Ï£²²¯£±£°£°£°Ëü±ß¤Ç£Â¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÏÃÂê¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¿ÍÅªÊä½þ¡×¤Ë°Ü¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÃÈå¤Î·èÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢µÈÂ¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¹ÃÈå·¯¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÏ¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¿·Þ¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï»Ø´ø´±¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö£±£°¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¹¤é¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óàÌµ½þá¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¹ÃÈå¤Ï£Â¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤Ïµð¿Í¥µ¥¤¥É¤Ë¶âÁ¬¤«¿ÍÅªÊä½þ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¸Å»²¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼ã¼êÊá¼ê¤¬³°¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢°ì·³¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¼ã¼êÅê¼ê¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤Ê¤É¡¢£²£¸¿Í¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤ò½ä¤ëà¿ÍÅªÃÌµÄá¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÅªÊä½þ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¡×¤¬¤¢¤ë¡££±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿ÃºÃ«¡Ê¸½À¾Éð¡Ë¤ÇÆâ³¤¡Ê¸½°ì·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢´Ý¤ÇÄ¹Ìî¡Ê¸½µð¿Í¡Ë¤È¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î´é¡×¤¬£²¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÎ®½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤¤²áµî¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ê¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î£Æ£ÁÀïÀþ»²Æþ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿µåÃÄÂ¦¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÙÇÛ²¼Åê¼ê£µ¿Í¤ÈÆâÌî¼ê£±¿Í¤ò°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼«Í³·ÀÌó¤È¤·¤¿¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÀÐÅÄ¡¢ÂåÌÚ¤Î£²Åê¼ê¤Î°éÀ®Íî¤Á¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢µÆÃÏ¡¢¾¾°æ¡¢»³ÅÄ¤Î£³Åê¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂæÏÑ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¥µ¥¤¥É¤Ï¤Þ¤À°ì·³¤ÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿·Á¤À¤¬¡¢µÆÃÏ¤Ï£²£³Ç¯¤Ë°ì·³¤Ç£µ£°ÅÐÈÄ¡¢¾¾°æ¤â£²£³Ç¯¤Ë£¸ÅÐÈÄ¡¢º£µ¨£²ÅÐÈÄ¤ò·Ð¸³¡£»³ÅÄ¤Ï°ì·³Ì¤ÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤é£²£±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¤È¤Ê¤ë£²°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤Ï¥ë¡¼¥ë¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤êÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿ÍÅªÊä½þ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¤Èº£µ¨¥É¥é¥Õ¥ÈÁÈ¡¢³¤³°£Æ£Á¡Ê¿ûÌî¡Ë¤ò½ü¤¤¤¿»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ï£µ£°¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÊá¼ê¤¬Î®½Ð¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¦¤Ï¶âÁ¬¤È¿ÍÅª¤Î¤É¤Á¤é¤òÁªÂò¤·¡¢¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£