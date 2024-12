【モデルプレス=2024/12/18】楽業界の主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越えて新設したアワード「MUSIC AWARDS JAPAN」(MAJ)に創設される予定の「60以上の表彰部門の詳細・投票方法」、「5000人以上の投票メンバーの選定・投票方法」が発表された。

◆表彰部門

◆主要6部門

◆受賞対象者およびその他部門の選定方法

◆投票メンバー

◆投票方法

◆投票ルール

◆一般投票部門について

◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO」開催概要

本アワードでは最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞など主要6部門をはじめ、60以上の部門を創設。このたび、楽曲カテゴリーの23部門、海外楽曲カテゴリーの7部門、アルバムカテゴリーの5部門、アーティストカテゴリーの12部門、アライアンスカテゴリーの3部門の詳細が決定した。楽曲カテゴリーでは、J−POP、ロック、ヒップホップ、アイドルカルチャー、アニメなどの音楽ジャンル別部門、リバイバル、ボーカロイド・カルチャー、ミュージックビデオなどのスペシャル部門他バラエティ豊かなカテゴリーが設けられた。また、一般の方が参加できる部門としてSpotifyを通じて投票を募る2つの賞が創設。そのほかにも、アルバムカテゴリーでは最優秀アルバムだけでなく、ジャズアルバム、クラシックアルバム、劇伴・OSTアルバム、ゲームサウンドトラックと音楽カルチャーを彩るジャンルのアルバムの表彰も決定した。アーティストカテゴリーでは、日本の音楽業界に⻑きにわたり貢献し、活躍してきたアーティストを讃える「MAJ Timeless Echo」も創設される。集計期間:2024年2月5日(月)〜2025年1月26日(日)【最優秀楽曲賞(Song of the Year)】音楽的に創造性、芸術性が優れていると思う楽曲を讃える賞<選考方法>Billboard JAPAN Hot 100の6指標(ラジオ、CD、ダウンロード、ストリーミング、MV、カラオケ)およびTop User Generated Songsの週次ポイント上位100位を合算したアワードオリジナルチャートを2ヶ月を1ピリオドとして作成し、各ピリオドにてチャートインした楽曲をエントリー作品として、最優秀楽曲を決定※国内外アーティストの楽曲を対象とする【最優秀アルバム賞(Album of the Year)】音楽的に創造性、芸術性が優れていると思うアルバムを讃える賞<選考方法>Billboard JAPAN Hot AlbumsのCD、ダウンロードデータおよびGfKによるストリーミングデータの週次ポイント上位100位を合算したアワードオリジナルチャートを2ヶ月を1ピリオドとして作成し、各ピリオドにてチャートインしたアルバムをエントリー作品として、最優秀アルバムを決定※国内外アーティストのアルバムを対象とする【最優秀アーティスト賞(Artist of the Year)】音楽的に創造性、芸術性が優れていると思うアーティストを讃える賞<選考方法>最優秀楽曲賞もしくは最優秀アルバム賞のいずれかにエントリーされたアーティストをエントリーアーティストとして、最優秀アーティストを決定※国内外アーティストを対象とする【最優秀ニュー・アーティスト賞(New Artist of the Year)】音楽的に創造性、芸術性が優れていると思うニュー・アーティストを讃える賞<選考方法>最優秀楽曲賞にエントリーした楽曲の中から、Billboard JAPAN Heatseekers Songsルールに準じて抽出した作品のアーティストをエントリーアーティストとして、最優秀ニュー・アーティストを決定【Billboard JAPAN Heatseekers Songs 抽出ルール】・直近6か月以前(26週)に<HOT 100>のトップ20および<HOT ALBUMS>のトップ10以内に入ったアーティストは除く・直近6か月(26週)中4か月相当(17週)以上Heatseekers20位以内にチャートインしたアーティストは除く※上記除外対象アーティストが参加するユニット、プロジェクトは除外。ただし、完全な変名で活動するアーティストは除外されない。【Top Global Hit From Japan】世界でヒットした国内楽曲を讃える賞<選考方法>ルミネイトが集計するグローバルの視聴データ(ストリーミング、ダウンロード、MV)から日本の楽曲を抽出し、日本での視聴数を除いて作成したグローバルチャート上位5曲をノミネート作品として、Top Global Hit From Japanを決定※複数楽曲がノミネートされたアーティストは最上位の楽曲のみを対象とし、5アーティスト5曲のノミネートとする※集計期間:2024年2月2日(金)〜2025年1月30日(木)【最優秀アジア楽曲賞(Best Song Asia)】アジアでヒットしたアジア楽曲を讃える賞<選考方法>日本を除いたアジア各国/地域の2024年の年間チャート上位3曲をエントリー作品として、最優秀アジア楽曲賞を決定。対象国:第1回MAJでは東アジアおよび東南アジアの国と地域(韓国、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、香港、台湾)を集計アーティストカテゴリー以外の部門では、受賞対象者はアーティストだけではなく、作詞/作曲/編曲などに携わるクリエイター・プロデューサー・レコーディングエンジニア・ミキシングエンジニア・マスタリングエンジニア・プレイヤー・ディレクター・マネージャー・A&Rも対象になる。アーティスト以外にも音楽に携わるすべての人を称える賞を目指す。また、主要6部門以外の部門については、個別に設定したエントリー作品選定方法を採用。最優秀楽曲賞にエントリーしていない作品からも、エントリー作品を選出する予定。投票メンバーには、アーティスト、クリエイター、マネージャー、レコード会社スタッフ、エンジニア、MVディレクター、コンサートプロモーター、音楽出版社、著作権管理団体・事業者、音楽配信事業者、ディーラー、ディストリビューター、音楽評論家、ライター、メディア、海外音楽賞審査員、海外クリエイター、海外プロモーター、海外音楽配信事業者など、各分野より構成される5,000名以上の音楽業界のプロフェッショナルを選出する。エントリー作品に関わるアーティストやクリエイターの皆様で、半数以上の割合となる予定。<投票メンバー規定>1.楽曲カテゴリーおよび最優秀アルバム賞にエントリーされた作品に関わるメインアーティストのみなさま2.楽曲カテゴリーにエントリーされた作品の作詞/作曲/編曲などに携わるクリエイターのみなさま3.オリコン歴代チャートデータを基にリストアップされた、日本の音楽業界に貢献し、活躍してきたアーティスト・クリエイターのみなさま4.海外音楽業界関係者のみなさま(International Voting Members)(海外音楽賞審査員、海外クリエイター、海外プロモーター、海外音楽配信事業者など)5.国内音楽業界関係者のみなさま(音楽プロデューサー、マネージャー、レコード会社スタッフ、エンジニア、MVディレクター、コンサートプロモーター、音楽出版社、著作権管理団体・事業者、音楽配信事業者、ディーラー、ディストリビューター、音楽評論家、ライター、メディアなど)6.最優秀国内ヒップホップ楽曲/アーティスト賞、最優秀国内R&B/ソウル楽曲/アーティスト賞、最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞、最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞、最優秀DJ賞など、該当部門を専門とするMAJ協力団体によってリストアップされた業界関係者のみなさま※6に関しては該当部門にのみ投票※投票メンバーにおけるアーティスト、クリエイターの選定においては、オリコンをはじめ、ビルボードジャパン、GfK/NIQ Japan、ルミネイト他のデータを活用◼投票基準 音楽的に創造性、芸術性が優れていると思う楽曲/アーティスト◼投票期間 1次投票:2025年3月13日(木)〜3月31日(月)最終投票:2025年4月17日(木)〜4月30日(水)・主要6部門のうち「最優秀楽曲賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」の4部門は、1次投票は国内投票メンバー全員が、最終投票は、国内外投票メンバー全員が投票するものとする・主要6部門のうち「最優秀アジア楽曲賞」は、一次投票、最終投票共に、国内外投票メンバー全員が投票するものとする・「Top Global Hit from Japan」は、一次投票は行われず、最終投票にのみ海外投票メンバー(International Voting Members)全員が投票するものとする・その他部門に関しては、国内投票メンバーが、それぞれに任意で投票するものとする・1次投票では、エントリー作品/アーティストの中から最低2票〜最大5票を投票するものとする※1次投票の集計後、投票数の合計上位5作品/アーティストをノミネート作品/アーティストとする。※楽曲/海外楽曲カテゴリーにおいて、1アーティストで複数楽曲がノミネートとなった場合、5アーティストになるまでノミネート楽曲の作品数を増やすものとする。※最終投票では、ノミネート作品/アーティストの中から最大3作品/アーティストに順位を付けて投票するものとする(1位4pt、2位2pt、3位1pt)。何位まで投票するかは任意とする。※アーティストの皆様は、ご自身の作品/ご自身への投票も可能。(ただし同一楽曲、同一アーティストへの重複投票は不可)本アワードでは一般リスナーの方が参加できる部門として、Spotifyを通じて募った投票から賞を決定する一般投票部門を創設。エントリー作品の中から、Spotifyの投票機能を通じてノミネート作品30作品、最優秀作品1作品を決定する。◼リスナーズチョイス:ベスト・グローバルソング・オブ・ザ・イヤー powered by Spotify世界でヒットした国内楽曲の中から、Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「ベスト・グローバルソ ング」を決定する賞。◼リスナーズチョイス:ベスト・ソング ・オブ・ザ・イヤー powered by SpotifySpotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い「ベストソング」を決定する賞。・授賞式:2025年5月21日(水)・22日(木)※MAJウィーク:2025年5月17日(土)〜5月23日(金)・会場:ロームシアター京都・放送:地上波放送局にて生放送を予定・配信:YouTubeにて全世界配信予定※一部地域を除く・協力:経済産業省(調整中) 文化庁(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】