2024年、1番人気だったiPhoneアプリは？ アップル「App Store」年間DLランキングを発表
アップル（Apple）は、「App Store」において、2024年に日本でもっとも多くダウンロードされたアプリとゲームを発表した。
現在、App Storeの「Today」タブで、無料および有料のトップアプリとゲーム、Apple Arcadeのトップゲームを含む、年間ランキングを確認することができる。
日本におけるランキングは、無料アプリでは1位にTikTok、そして2位に通販アプリのTemuがランクイン。さらに3位はSNSのThreadsとなった。
一方、有料アプリでは、広告ブロッカーの280blockerが1位となった。有料アプリ ランキング 順位 iPhone iPad 1 280blocker Procreate 2 Shadowrocket Procreate Dreams 3 AutoSleep FirstSeed Calender for iPad 4 filmhwa(フィルムファ) Nomad Sculpt 5 EE35 フィルムカメラ アイビスペイント 6 AnkiMobile Flashcards LumaFusion 7 RYUKIN ヒューマン・アナトミー・アトラス2025 8 ブラックビデオ (BlackVideo) AnkiMobile Flashcards 9 ドロッセルマイヤーさんのさんぽ神アプリ Shadowrocket 10 どんどん話すための瞬間英作文トレーニング 280blocker
ゲームに限ると、無料ゲームの3位には、配信開始から間もない「Pokémon TCG Pocket」がランクイン。無料ゲーム ランキング 順位 iPhone iPad 1 シンカゲーム - スイカ合成 シンカゲーム - スイカ合成 2 ラストウォー：サバイバル プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク 3 Pokémon TCG Pocket ゼンレスゾーンゼロ 4 呪術廻戦 ファントムパレード 呪術廻戦 ファントムパレード 5 きのこ伝説：勇者と魔法のランプ Roblox (ロブロックス) 6 ブロックブラスト (Block Blast) LINE：ディズニー ツムツム 7 ロイヤルマッチ (Royal Match) 原神 8 LINE：ディズニー ツムツム 鳴潮 9 ホワイトアウト・サバイバル フルーツ飴の達人 10 ゼンレスゾーンゼロ 学園アイドルマスター
有料ゲームは年初にiPhone版が登場した「スイカゲーム」が堂々のトップとなった。有料ゲーム ランキング 順位 iPhone iPad 1 スイカゲーム-Aladdin X Minecraft 2 Minecraft スイカゲーム-Aladdin X 3 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ Coffee Inc 2 4 Coffee Inc 2 supertype 5 supertype パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6 妖怪ウォッチ1 スマホ ドラゴンクエスト V 天空の花嫁 7 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 エクスアストリス 8 ドラゴンクエスト V 天空の花嫁 Refind Self: 性格診断ゲーム 9 【激J slot】スマスロモンキーターンⅤ A Dance of Fire and Ice 10 パチスロ 炎炎ノ消防隊 神椿市協奏中。 Apple Arcade ランキング 順位 1 太鼓の達人 Pop Tap Beat 2 ぷよぷよパズルポップ 3 たまごっちアドベンチャーキングダム 4 にほんの田舎ぐらし 5 パズル&ドラゴンズ ストーリー 6 Getting Over It+ 7 Hello Kitty Island Adventure 8 ソリティア by MobilityWare+ 9 NBA 2K24 Arcade Edition 10 Football Manager 2024 Touch
また、App Storeのエディターが選んだ2024年の「App Store Awards」受賞アプリとゲームもそれぞれ公開されている。