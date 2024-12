アップル(Apple)は、「App Store」において、2024年に日本でもっとも多くダウンロードされたアプリとゲームを発表した。

現在、App Storeの「Today」タブで、無料および有料のトップアプリとゲーム、Apple Arcadeのトップゲームを含む、年間ランキングを確認することができる。

日本におけるランキングは、無料アプリでは1位にTikTok、そして2位に通販アプリのTemuがランクイン。さらに3位はSNSのThreadsとなった。

無料アプリ ランキング 順位 iPhone iPad 1 TikTok Lite YouTube 2 Temu TVer(ティーバー) 3 Threads Goodnotes 6 4 マツキヨココカラ公式アプリ Amazon Prime Video 5 楽天ペイ Google Chrome 6 Google アプリ Netflix 7 PayPay-ペイペイ Zoom Workplace 8 ENEOS 公式アプリ アイビスペイントX 9 Google マップ LINE 10 TVer(ティーバー) Gmail

一方、有料アプリでは、広告ブロッカーの280blockerが1位となった。

有料アプリ ランキング 順位 iPhone iPad 1 280blocker Procreate 2 Shadowrocket Procreate Dreams 3 AutoSleep FirstSeed Calender for iPad 4 filmhwa(フィルムファ) Nomad Sculpt 5 EE35 フィルムカメラ アイビスペイント 6 AnkiMobile Flashcards LumaFusion 7 RYUKIN ヒューマン・アナトミー・アトラス2025 8 ブラックビデオ (BlackVideo) AnkiMobile Flashcards 9 ドロッセルマイヤーさんのさんぽ神アプリ Shadowrocket 10 どんどん話すための瞬間英作文トレーニング 280blocker

ゲームに限ると、無料ゲームの3位には、配信開始から間もない「Pokémon TCG Pocket」がランクイン。

無料ゲーム ランキング 順位 iPhone iPad 1 シンカゲーム - スイカ合成 シンカゲーム - スイカ合成 2 ラストウォー:サバイバル プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク 3 Pokémon TCG Pocket ゼンレスゾーンゼロ 4 呪術廻戦 ファントムパレード 呪術廻戦 ファントムパレード 5 きのこ伝説:勇者と魔法のランプ Roblox (ロブロックス) 6 ブロックブラスト (Block Blast) LINE:ディズニー ツムツム 7 ロイヤルマッチ (Royal Match) 原神 8 LINE:ディズニー ツムツム 鳴潮 9 ホワイトアウト・サバイバル フルーツ飴の達人 10 ゼンレスゾーンゼロ 学園アイドルマスター

有料ゲームは年初にiPhone版が登場した「スイカゲーム」が堂々のトップとなった。

有料ゲーム ランキング 順位 iPhone iPad 1 スイカゲーム-Aladdin X Minecraft 2 Minecraft スイカゲーム-Aladdin X 3 パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ Coffee Inc 2 4 Coffee Inc 2 supertype 5 supertype パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 6 妖怪ウォッチ1 スマホ ドラゴンクエスト V 天空の花嫁 7 L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 エクスアストリス 8 ドラゴンクエスト V 天空の花嫁 Refind Self: 性格診断ゲーム 9 【激J slot】スマスロモンキーターンⅤ A Dance of Fire and Ice 10 パチスロ 炎炎ノ消防隊 神椿市協奏中。 Apple Arcade ランキング 順位 1 太鼓の達人 Pop Tap Beat 2 ぷよぷよパズルポップ 3 たまごっちアドベンチャーキングダム 4 にほんの田舎ぐらし 5 パズル&ドラゴンズ ストーリー 6 Getting Over It+ 7 Hello Kitty Island Adventure 8 ソリティア by MobilityWare+ 9 NBA 2K24 Arcade Edition 10 Football Manager 2024 Touch

また、App Storeのエディターが選んだ2024年の「App Store Awards」受賞アプリとゲームもそれぞれ公開されている。