コンセプトは“凧のように逆風を受けるほど上昇する、逆境に負けないグループ”。元気と勇気を発信し続け、2025年1月31日(金)にZepp Nagoyaで開催される解散ライブ<BMK THE FINAL 〜モンスターフライト〜>を控えたBMKが、集大成となるラストアルバム『Big Monster Kite』をリリースした。メンバー自身が曲順を含め楽曲をセレクトした【ベスト盤】にはメジャー・デビュー・シングル「モンスターフライト」、ボカロ史上最大のヒット曲「グッバイ宣言」のChinozoがプロデュースを手掛けたフジテレビ系TVアニメ“デジモンゴーストゲーム”エンディング主題歌「だって今日まで恋煩い」、キッズに絶大な人気を誇る“エビカニクス”のケロポンズプロデュースでバラエティ番組『おはスタ』(テレビ東京系列)TVアニメシリーズ”おばけずかん!”の主題歌「おばけ ばけばけ ばけがっちゃ!」、全日本タワー協議会のオフィシャルテーマソング「TOP OF TOP」など、過去にリリースされたシングル楽曲に加え、先行配信されたアルバム・リード・トラック「BIG MONSTER KITE」、BMKらしさ全開の「HEAVY!?」、バラード楽曲「タイムカプセル」など注目の新曲も収録している。

ベストアルバム『Big Monster Kite』2024年12月18日(水)発売【ベスト盤】VICL-65998 \3,300(税込)*5種ランダムジャケット<収録曲※予定>1:B GATE2:モンスターフライト3:ヒカリフル4:Beat Monster5:ワイルドジャーニー6:HOMETOWN7:だって今日まで恋煩い8:Monster G9:TOP OF TOP10:UNITE!11:NANAKORO!12:あっちっち!13:feel14:おばけ ばけばけ ばけがっちゃ!15:HEAVY?!16:FLY & GO NOW17:Move!18:タイムカプセル19:ありがとうの音。20:BIG MONSTER KITE【コンプリート盤(数量限定)】VIZL-2355(3CD+Blu-ray+Photobook) \11,000(税込)*特殊仕様(B5サイズ)<収録予定曲:CD1>1:モンスターフライト2:ヒカリフル3:午後10時のon the road4:BIG RAGE5:Beat Monster6:ワイルドジャーニー7:HONE TOWN8:RED ZONE9:だって今日まで恋煩い10:Monster G11:Puzzle12:ナガレボシ13:TOP OF TOP14:Disconnection15:UNITE!<収録予定曲:CD2>1:ありがとうの音。2:Original Future3:巣立ちAway4:アッカンワラベー5:おばけ ばけばけ ばけがっちゃ!6:NANAKORO!7:恋華火8:あっちっち!9:feel10:FLY & GO NOW11:Move!12:HEAVY?!13:タイムカプセル14:BIG MONSTER KITE<収録予定曲:CD3>1:アドバンテージ!(BMK the BEST ver.)2:ボクたちのONE(BMK the BEST ver.)3:バッシャーン!!! (BMK the BEST ver.)4:ロックスター番長(BMK the BEST ver.)5:ゴリゴリ☆サバンナロード(BMK the BEST ver.)6:がけっぷち純情(BMK the BEST ver.)7:Promise(BMK the BEST ver.)8:えいやッ喝采(BMK the BEST ver.)9:バリガチタッチダウン!!(BMK the BEST ver.)10:ハジマリのMessage11:ラブエンX12:BLAZING!!!!!13:モンスター体操14: じゃあね。15: RUN&GUuuuuN!<Blu-ray>●長編ドキュメンタリームービー「俺らが”俺ら” になったBMK」●MUSIC VIDEO・モンスターフライト・Beat Monster・だって今日まで恋煩い・Monster G・TOP OF TOP・おばけ ばけばけ ばけがっちゃ!・ありがとうの音。・NANAKORO!・feel・BIG MONSTER KITE