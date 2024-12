映画『AKIRA』の作者・大友克洋が自ら全面プロデュースしたCD「AKIRA REMIX」のアナログ盤が2025年3月26日にリリース決定。久保田麻琴、小西康陽、硨島邦明 3氏による渾身のリミックスとなる。大友克洋自身が監督した、劇場版アニメーション映画『AKIRA』が1988年に公開されてから35年以上経過。芸能山城組(組頭:山城祥二)が音楽を担当し、唯一無比の無国籍サウンドを創り上げ、国内外に多くの影響を与え続けている。2016年、超高音質ハイレゾ=ハイパーソニック・ハイレゾ音源にて、配信開始(ウルトラディープ・ハイパーハイレゾ『交響組曲 AKIRA 2016』)。2017年には、そのハイパーハイレゾ音源を元にしたアナログ盤「Akira - Symphonic Suite (交響組曲AKIRA)」を米国milan Recordsから発売。2020年、4Kリマスターと音楽監督の山城祥二指揮のもと5.1ch音源のリミックスを施した「AKIRA 4Kリマスターセット」がブルーレイにて発売され、劇場でも4Kリマスター版が公開された。

リリース情報



『AKIRA REMIX』芸能山城組●発売日:2025年3月26日(水)●品番:VIJL-60353〜60354 (2枚組)●価格:8,800円(税込)[8,000円(税抜)]●URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A000918/VIJL-60353.html(A面)1 KANEDA [金田]2 BATTLE AGAINST CLOWN [クラウンとの闘い]3 WINDS OVER THE NEO-TOKYO [ネオ東京上空の風]4 DOLLS' POLYPHONY [ぬいぐるみのポリフォニー]5 EXODUS FROM THE UNDERGROUND FORTRESS [ケイと金田の脱出]6 ILLUSION [回想](B面)1 MUTATION [変容]2 REQUIEM part1 [未来 part1]3 TETSUO [鉄雄]4 SHOHMYOH [唱名]5 REQUIEM part2 [未来 part2](C面)1 WINDS OVER THE NEO-TOKYO [ネオ東京上空の風]2 DOLLS' POLYPHONY [ぬいぐるみのポリフォニー]3 REQUIEM [未来](D面)1 KANEDA [金田]2 SHOHMYOH [唱名]3 ILLUSION [回想]作詞・作曲 : 山城祥二演奏 : 芸能山城組A&B面 : Remixed by 久保田麻琴C面 : Remixed by 小西康陽D面 : Remixed by 硨島邦明※CD DISC1に収録されていた12.「唱名2」、13.「鉄雄2」)はCD用ボーナストラックのため、アナログ盤には収録されておりません。