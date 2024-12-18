１９６５年：韓日貿易協定調印



１９７３年：バングラデシュと国交樹立



１９９１年：盧泰愚（ノ・テウ）大統領が韓国の「核不在」を宣言



１９９２年：大統領選挙で民主自由党の金泳三（キム・ヨンサム）候補が当選



１９９７年：大統領選挙で新政治国民会議の金大中（キム・デジュン）候補が当選



１９９８年：韓国軍が北朝鮮・半潜水艇の全羅南道・麗水沖への侵入を発見、巨済島南方の公海で撃沈



２００９年：韓国製砕氷研究船第１号の「アラオン」、南極へ出港（翌年２月まで南極を探査）

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